Jornadas Exclusivas de Ortodoncia en MAEX Pousa: ventajas únicas en Vigo y Pontevedra

Diagnóstico gratuito, simulación digital, sets de regalos y descuentos en ambas clínicas dentales los días 25 y 28 de noviembre

Contenido patrocinado

Este mes, las clínicas dentales MAEX Pousa celebra dos citas imprescindibles para quienes desean mejorar su sonrisa con ortodoncia. Los días 25 y 28 de noviembre, las clínicas de Vigo y Pontevedra, respectivamente, abrirán sus puertas para unas Jornadas Exclusivas de Ortodoncia que ofrecerán beneficios únicos, disponibles solo durante

Ventajas especiales para los asistentes

Durante estas jornadas, los pacientes podrán disfrutar de:

Estudio de ortodoncia y análisis de mordida totalmente gratuitos.

Simulación digital para visualizar el resultado del tratamiento antes de empezarlo.

Set de regalos exclusivo para asistentes.

Un importante descuento en el tratamiento de ortodoncia, válido únicamente esos días.

Las plazas son limitadas y la demanda es muy alta. Para asegurar tu cita, contacta con la clínica correspondiente. Vigo: 986 11 28 26 y Pontevedra: 886 16 05 54.

Clínica MAEX Pousa. Cedida

MAEX Pousa es sinónimo de excelencia odontológica, tecnología avanzada y trato cercano

En un contexto en el que la odontología moderna exige resultados precisos, tratamientos mínimamente invasivos y una atención humana que acompañe al paciente, MAEX Pousa se posiciona como una de las clínicas de referencia del sector. Bajo la dirección de la Dra. Xiana Pousa, sus centros destacan por combinar profesionalidad, innovación y una atención muy personalizada.

Desde la apertura de sus clínicas, MAEX Pousa ha apostado por crear entornos que transmitan serenidad. Tanto en Vigo (Plaza de Compostela, 37) como en Pontevedra (Rúa Augusto González Besada, 12), sus instalaciones destacan por su amplitud, luminosidad y un diseño cuidado que convierte la visita al dentista en una experiencia más agradable.

Tecnología que mejora la experiencia del paciente

Las clínicas MAEX Pousa aplican una odontología moderna basada en la precisión, la comodidad y la mínima invasión. Entre su tecnología más destacada se encuentran:

Radiografía digital panorámica

CBCT de baja radiación para diagnósticos más precisos

Escáner intraoral y de mordida en 3D

Plasma rico en plaquetas (PRP), que acelera la recuperación en procedimientos quirúrgicos

Gracias a estas herramientas, los tratamientos son más rápidos, seguros y predecibles. Pero la excelencia no se limita a la tecnología: en MAEX Pousa, el paciente recibe acompañamiento constante, atención cercana y un enfoque preventivo para cuidar su salud bucodental a largo plazo.