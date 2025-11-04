La excelencia farmacéutica se premiará desde Vigo

El Pazo Los Escudos de Vigo acogerá el próximo 29 de noviembre una nueva edición, y van tres, de los Premios Excelencia Farmacéutica. Se trata de un evento pensado para reconocer "la dedicación" y "el compromiso" de los profesionales que se desenvuelven en este ámbito en favor de la salud.

Los premios estarán organizados por Acmfarma, entidad con 10 años de experiencia en el sector de las oficinas de farmacia, concretamente, en la labor de asesoría y acompañamiento en cuestiones patrimoniales. La pretensión es consolidar esta cita como referente nacional a la hora de reconocer la labor del farmacéutico como figura clave en la atención sanitaria.

El CEO de Acmfarma, Juan Carlos Ogando, explica que con este nuevo evento "queremos rendir homenaje a quienes hacen de la farmacia un espacio de salud, cercanía y confianza, dando un servicio esencial a los ciudadanos".

En esta tercera edición se premiarán siete categorías: Premio a la Innovación Farmacéutica, al Mejor Farmacéutico Comunicador, Joven Promesa, Técnico Destacado en Farmacia, Farmacia Gallega Destacada, Farmacia Destacada y Excelencia Farmacéutica.

El jurado, presidido por Fran Diéguez, contará conreferentes del sector farmacéutico como Virtu Roig, Teté Cachafeiro, Tamar Troncoso y Montse Iracheta.

La gala estará amadrinada, por tercer año consecutivo, por Gema Herrerías, referente en dermofarmacia y divulgación en salud. Presentarán el acto Yolanda Galiana, farmacéutica alicantina volcada en el asesoramiento en salud femenina, y Alfredo Corell, inmunólogo, catedrático y reconocido divulgador científico.