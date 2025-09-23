El área de Vigo muestra su compromiso por la visibilización del Alzheimer

Este 21 de septiembre se ha celebrado el Día Mundial del Alzheimer. El área de Vigo no se ha quedado atrás y diversos concellos han apostado por diversas actividades para promover una mayor solidaridad y apoyo para quienes la padecen.

Entre ellos, el Concello de Redondela, que ha organizado una mesa redonda bajo el título "Voces polo alzheimer" este mediodía en el auditorio de Chapela. Contó con la participación de profesionales de la salud, servicios sociales y familiares afectados, así como diversos miembros del gobierno local.

La alcaldesa de la localidad pontevedresa exigió el derecho de los enfermos y de sus familias "a ser escuchados, a tomar sus propias decisiones, a contar con una atención sanitaria específica, derecho a la protección social y a la dignidad".

El doctor especializado en geriatría Miguel Ángel Vázquez respondió a las preguntas de los vecinos. El también experto internacional en gerontología social explicó que "no se puede normalizar la pérdida de memoria de las personas mayores".

En un comunicado, el Concello de Redondela asegura que "todos coincidieron en demandar a la Xunta de Galicia más recursos para Dependencia y Sanidad, y más investigación para un diagnóstico precoz". También pidieron una atención de calidad tanto en las zonas urbanas como en aquellas rurales.

Cinefórum de Mos

Por su parte, el Concello de Mos conmemoró el Día Mundial del Alzhéimer con un cinefórum, con el que se invitó a los vecinos a la reflexión sobre lo crucial que es equiparar derechos y salvaguardar la dignidad de quien padece esta enfermedad.

El acto comenzó con la proyección de la película Sempre Alice, que plasma de manera próxima y emocionante la vivencia del alzheimer. A continuación, tuvo lugar un debate guiado por el presidente de AFAGA, Juan Carlos Rodríguez Bernárdez, y Paula Rey Blanco, psicóloga de la organización.

En esta conversación se trataron asuntos como el respaldo de la familia y la urgencia de erradicar prejuicios sociales. Además, la trabajadora social de AFAGA, María Vidal Costas brindó información y recursos a quien lo precisara.