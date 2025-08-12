Hospital Meixoeiro de Vigo.

Licitado el proyecto para la reforma del área de reproducción asistida del Meixoeiro de Vigo

supondrá una inversión de algo más de 238.000 euros y permitirá dar una correcta cobertura sanitaria a la población de referencia del área sur de Galicia

La Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Sanidade, licita la redacción del proyecto de ejecución y dirección de obra de la reforma del área de reproducción asistida del hospital Meixoeiro de Vigo.

Así, la contratación ha sido publicada en el Portal de Contratos Públicos y supondrá una inversión de algo más de 238.000 euros. Ahora, las empresas interesadas tienen de plazo hasta el 3 de septiembre para presentar sus ofertas.

Tal como ha explicado la Xunta en un comunicado remitido a Europa Press, este contrato responde a la necesidad de dar una correcta cobertura sanitaria a la población de referencia del área sur de Galicia, con la reforma del área de reproducción asistida del hospital Meixoeiro, adaptando los espacios de este centro a la red sanitaria pública gallega.

En la actualidad, esta unidad está ubicada en el centro de salud Taboada Leal. Su traslado al Meixoeiro permitirá la introducción de nuevos profesionales y un mayor espacio.

"En consecuencia, el traslado mejorará la gestión del personal y de las pruebas de las pacientes, así como los circuitos asistenciales y posibilitará un incremento de la actividad anual", ha subrayado el Gobierno gallego.