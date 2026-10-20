El Marco de Vigo se convierte en un estudio de grabación con conciertos y actividades gratuitas.

El Marco de Vigo se convierte en un estudio de grabación con conciertos y actividades gratuitas. Cedidas

Música

El Marco de Vigo se convierte en un estudio de grabación con conciertos y actividades gratuitas

El museo acoge esta semana el proyecto ANALOGIK STUDIO, que permitirá al público asistir a una grabación musical en directo y descubrir formatos como los discos de cerámica o las postales sonoras

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El Museo Marco de Vigo se transforma esta semana en un estudio de grabación gracias a ANALOGIK STUDIO, una iniciativa de Sinsalaudio que combina música en directo, técnicas de grabación analógica y formatos originales como discos de cerámica, vinilos y postales sonoras. El proyecto permanecerá instalado en el Espacio Anexo del museo hasta el sábado 24 de octubre.

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La propuesta nace como una ampliación de ANALOGIK DREAMS, el sello musical presentado en Vigo en noviembre de 2025, que apuesta por nuevas formas de crear, grabar y distribuir música. Su objetivo es combinar las técnicas artesanales de grabación con las herramientas digitales, dando lugar a piezas físicas únicas y facilitando su difusión a través de una plataforma digital.

El estudio está dirigido por el musicólogo Aleksander Kolkowski, que trabaja junto a la ceramista Olalla Lojo, de Misoco Design, bajo la dirección del cineasta Alexandre Cancelo. Durante esta residencia artística, el equipo experimentará con distintos soportes y sonidos, acercando al público los procesos de creación musical.

La iniciativa también busca reivindicar el valor de los formatos físicos frente al consumo musical a través de las grandes plataformas digitales, apostando por la propiedad de las obras, la libertad creativa y nuevas vías de financiación directa para los artistas.

Jornada de puertas abiertas

El público podrá conocer el proyecto a través de tres actividades gratuitas. La primera tendrá lugar el jueves 22 de octubre, a las 20:00 horas, con un concierto de la artista portuguesa Calcutá, que interpretará y grabará sus canciones en directo ante los asistentes.

Calcutá es el proyecto musical de Teresa Castro, compositora y multiinstrumentista afincada en Oporto. Su propuesta combina influencias del folk, la música ambiental y la experimentación sonora, con guitarras, instrumentos acústicos y elementos electrónicos.

El viernes 23 de octubre, entre las 17:00 y las 20:00 horas, el estudio celebrará una jornada de puertas abiertas en la que los visitantes podrán conocer los equipos de grabación y descubrir cómo se desarrolla el proceso de producción musical analógica.

A continuación, a las 20:00 horas, se organizará una sesión de escucha junto a la firma viguesa de alta fidelidad XTONEBOX, en la que se presentarán los resultados de un año de experimentación del sello ANALOGIK DREAMS.

Todas las actividades serán gratuitas y de acceso libre hasta completar aforo.