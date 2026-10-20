El Marco de Vigo se convierte en un estudio de grabación con conciertos y actividades gratuitas. Cedidas

El Marco de Vigo se convierte en un estudio de grabación con conciertos y actividades gratuitas

El Museo Marco de Vigo se transforma esta semana en un estudio de grabación gracias a ANALOGIK STUDIO, una iniciativa de Sinsalaudio que combina música en directo, técnicas de grabación analógica y formatos originales como discos de cerámica, vinilos y postales sonoras. El proyecto permanecerá instalado en el Espacio Anexo del museo hasta el sábado 24 de octubre.

La propuesta nace como una ampliación de ANALOGIK DREAMS, el sello musical presentado en Vigo en noviembre de 2025, que apuesta por nuevas formas de crear, grabar y distribuir música. Su objetivo es combinar las técnicas artesanales de grabación con las herramientas digitales, dando lugar a piezas físicas únicas y facilitando su difusión a través de una plataforma digital.

El estudio está dirigido por el musicólogo Aleksander Kolkowski, que trabaja junto a la ceramista Olalla Lojo, de Misoco Design, bajo la dirección del cineasta Alexandre Cancelo. Durante esta residencia artística, el equipo experimentará con distintos soportes y sonidos, acercando al público los procesos de creación musical.

La iniciativa también busca reivindicar el valor de los formatos físicos frente al consumo musical a través de las grandes plataformas digitales, apostando por la propiedad de las obras, la libertad creativa y nuevas vías de financiación directa para los artistas.

Jornada de puertas abiertas

El público podrá conocer el proyecto a través de tres actividades gratuitas. La primera tendrá lugar el jueves 22 de octubre, a las 20:00 horas, con un concierto de la artista portuguesa Calcutá, que interpretará y grabará sus canciones en directo ante los asistentes.

Calcutá es el proyecto musical de Teresa Castro, compositora y multiinstrumentista afincada en Oporto. Su propuesta combina influencias del folk, la música ambiental y la experimentación sonora, con guitarras, instrumentos acústicos y elementos electrónicos.

El viernes 23 de octubre, entre las 17:00 y las 20:00 horas, el estudio celebrará una jornada de puertas abiertas en la que los visitantes podrán conocer los equipos de grabación y descubrir cómo se desarrolla el proceso de producción musical analógica.

A continuación, a las 20:00 horas, se organizará una sesión de escucha junto a la firma viguesa de alta fidelidad XTONEBOX, en la que se presentarán los resultados de un año de experimentación del sello ANALOGIK DREAMS.

Todas las actividades serán gratuitas y de acceso libre hasta completar aforo.