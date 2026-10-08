Ourense recibirá a una de las grandes voces del soul americano: Judith Hill

Una de las grandes voces del soul americano actual, Judith Hill, hará parada en Galicia y, concretamente, en Ourense, para ofrecer un concierto irrepetible. Se celebrará en el Teatro Principal el próximo 5 de noviembre dentro de la programación de O Gozo Festival.

La trayectoria de Hill, cantante, compositora, arreglista y multiinstrumentista; se ha consolidado junto a algunos de los nombres más importantes de la música contemporánea, llegando a trabajar con Michael Jackson, Prince, Stevie Wonder, Elton John, Eric Clapton, Spike Lee o Rod Stewart. La artista se considera una de las coristas más destacadas de su generación.

Comenzó su trayectoria a principios de los 2000 y en la década siguiente consolidó una carrera ya en solitario marcada por la libertad creativa y la mezcla de géneros, basada en una discografía de álbumes respaldados por prensa y público entre los que se incluyen "Back in Time" (2015) —producido por Prince—, "Golden Child" (2018), "Baby I'm Hollywood!" (2021) y su último trabajo "Letters from a Black Widow", donde profundiza en las dificultades que afrontó tras la muerte de Michael Jackson y Prince, dos artistas icónicos que la eligieron para trabajar con ellos. Hill convierte el dolor, la presión mediática y los episodios traumáticos vividos tras las muertes de 2 leyendas de tal calibre, en una poderosa obra conceptual de soul, funk, blues y góspel.

Su proyección internacional llegó en 2009, cuando interpretó "Heal the world" durante el homenaje en memoria a Michael Jackson, una actuación que impresionó al público de todo el mundo y la situó definitivamente en el panorama internacional. Su historia y la de otras grandes coristas de la música popular quedó reflejada en el exitoso documental ganador del Óscar y Grammy award "20 Feet from Stardom", donde Hill mostró no solo su extraordinario talento vocal, sino también la complejidad de una carrera desarrollada entre bastidores y escenarios legendarios.

Originaria de Los Ángeles e hija de músicos —la pianista japonesa Michiko Hill y el reconocido bajista y productor afroamericano Pee Wee Hill—, sobre el escenario Judith Hill despliega una presencia magnética y arrolladora. Su música combina su prodigiosa habilidad para la composición y los arreglos, sofisticación e intensidad emocional y una energía funk irresistible, mientras su poderosa voz y su virtuosismo instrumental convierten cada concierto en una experiencia profundamente vibrante, íntima y catártica.