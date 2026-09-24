Un mítico local de Vigo abre sus puertas a artistas y bandas de la ciudad con un nuevo mercado mensual

La Iguana Club, uno de los locales más emblemáticos de la escena musical viguesa, estrenará el próximo sábado 3 de octubre una nueva iniciativa con la que busca abrir sus puertas a artistas y creadores de la ciudad.

Bajo el nombre de "The Iguana Market", el espacio acogerá un sábado al mes un mercado dedicado a proyectos locales de diferentes disciplinas.

La primera edición estará centrada precisamente en la música. Con el título "Local Bands Merch", diferentes artistas y bandas de la escena viguesa instalarán sus propios puestos en el local para mostrar y vender su merchandising oficial.

Las bandas presentes serán Zålomon Grass, The Blow Up's, Nueva Apóstol, Los Marcianos, Isius y Abrigo.

La propuesta pretende ir más allá de convertirse en un simple punto de venta. La intención de los organizadores es generar un espacio de encuentro en el que el público pueda conocer y conversar directamente con los músicos, al tiempo que se favorece la relación entre artistas, seguidores y personas que quieran acercarse a descubrir nuevos proyectos de la ciudad.

La entrada será completamente gratuita. Desde La Iguana explican que el objetivo es dar "cariño, apoyo y visibilidad" a los artistas locales y crear un ambiente informal alrededor de la música, los puestos de merchandising y unas cervezas.

"The Iguana Market" nace además con vocación de continuidad. La idea es que el histórico local vigués reserve un sábado de cada mes para dar espacio a artistas de distintos ámbitos y permitirles exponer, vender y dar a conocer sus trabajos y proyectos personales.