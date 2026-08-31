El rapero que hace vibrar Galicia con sus letras de crítica social actúa este 11 de septiembre en casa

Hard GZ ofrecerá un concierto en el muelle de Trasatlánticos de Vigo en el marco de Son & Mar

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La voz de una nueva generación gallega. Rap, trap y reguetón alternativo sonarán por todo lo alto en el muelle de Trasatlánticos del puerto de Vigo. El gran protagonista será Hard GZ, uno de los artistas independientes más influyentes del rap español actual.

Y todo gracias a Son & Mar. El ciclo de conciertos combina música, identidad, cultura y experiencia colectiva en una programación pensada para todos los públicos y con diferentes estilos en varias jornadas de fiesta frente al océano Atlántico. Algo que es posible gracias al apoyo de la Xunta de Galicia mediante Conciertos do Xacobeo y Diputación de Pontevedra.

Una de sus citas más especiales (y la única de pago) es Lingua Urbana, que se celebrará el 11 de septiembre con Hard GZ. Considerada una de las voces más sólidas e independientes de la escena urbana española, Pedro Ruibal Iglesias (Vigo, 1995) ha logrado construir un universo propio donde conviven la introspección, la crítica social y una identidad muy marcada que huye de lo superficial.

Actúa en casa

El cantante gallego mezcla rap, trap y sonidos urbanos con un marcado contenido social. Lo Real, Volver, 100 Golpes, Cicatrices y Siempre fuertes son algunos de sus temas más conocidos, en los que muestra su estilo único, sus habilidades técnicas y sus letras provocadoras y reflexivas.

El artista gallego comenzó su carrera en la escena underground del rap en España en 2013, consolidándose a lo largo de los años: ha lanzado varios álbumes exitosos y colaborado con numerosos artistas nacionales e internacionales, habiendo editado ya más de seis discos.

Pedro Ruibal, más conocido como Hard GZ, actuará además en casa en gran formato. Con millones de seguidores en plataformas como Instagram, YouTube y Spotify (donde está cerca del millón de oyentes mensuales), sus actuaciones en vivo son conocidas por su energía y conexión con el público.

Hard GZ actúa este 11 de septiembre en Vigo. Cedida

El artista vigués ofrecerá dentro de Son & Mar un espectacular concierto en el que sus letras caracterizadas por la crítica social, la superación personal y el amor por Galicia no dejarán indiferente a nadie. Aquellos que lo conocen no se perderán la cita, y quienes todavía no lo siguen quedarán prendados de cada verso del rapero.

Muestra de ello es la venta anticipada de entradas, que ha batido récords. Y es que el artista se ha convertido en un referente absoluto de la música urbana en Galicia y en buena parte del panorama nacional.

"Cada actuación del artista en Galicia se transforma en un acontecimiento multitudinario, y Son & Mar será el escenario perfecto para uno de los conciertos urbanos más importantes del año en la comunidad", señalan fuentes de la organización.

Las entradas, a la venta

Son muchas las personas que ya han comprado las entradas para disfrutar del concierto de Hard GZ en Vigo el próximo 11 de septiembre. Las localidades vuelan, pero todavía es posible adquirirlas a través de la web de Son & Mar.

Más que un concierto, Hard GZ se presenta como un movimiento cultural que conecta la nueva generación de la música urbana gallega con su público. Una oportunidad única de disfrutar de un joven artista que se ha asentado, llevando sus letras lejos.

Todo ello dentro de un ciclo que apuesta por la diversidad de estilos musicales. Son & Mar reunirá a grandes bandas del rock y pop, artistas urbanos de primer nivel, música tradicional gallega contemporánea, DJ y otras propuestas dirigidas específicamente a un público universitario y juvenil.

Cartel de Son & Mar Vigo. Cedido

Los ingredientes perfectos para convertir este festival en una experiencia musical plural, moderna y transversal, capaz de conectar con públicos muy diferentes sin perder su propia identidad. ¡No te lo puedes perder!

La programación en Vigo de Son & Mar es la siguiente: