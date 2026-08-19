Vigo presume del "mejor Castrelos de la historia" con más de 600.000 espectadores

Vigo se despidió de los conciertos de Castrelos este pasado domingo 16 de agosto, de la mano de Eladio y los Seres Queridos, Bea Fernandes, Fillas de Cassandra y The Rapants. Los grupos locales cerraron la programación musical municipal del verano de 2026, que disfrutaron más de 600.000 espectadores.

Así lo ha afirmado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, en un audio enviado a los medios de comunicación. "El mejor Castrelos de la historia", ha presumido el regidor socialista tras repasar las actuaciones que ha acogido el auditorio municipal al aire libre en el último mes y medio.

"Tuvimos 19 fechas de grandes conciertos, de música moderna, de música pop, de música rock, cuatro grandes conciertos líricos, tres espectáculos infantiles", ha recordado Caballero, así como ha mencionado el "éxito total de afluencia" en los cuatro partidos del Mundial retransmitidos en Castrelos.

En esta línea, ha subrayado que el concierto de Chayanne marcó récord histórico de asistencia. "Más todavía que David Guetta, que era el que tenía la marca mayor, y más que conciertos como Sting o Maná y tantos maravillosos que hubo aquí", ha valorado.

"En Castrelos los conciertos son gratuitos o casi gratuitos", ha incidido el alcalde, que ha recalcado que una entrada para una actuación de Chayanne cuesta entre 90 y 200 euros, mientras que en Vigo 15 euros.

"Si lo hiciéramos con el sistema de la Xunta de Galicia-Deputación de Pontevedra cobraríamos entre 90 y 200 euros, y mucha gente no podría ir porque no pueden pagar esas cantidades", ha criticado Caballero, que ha agradecido el trabajo del personal sanitario, policial, de protección civil y de montaje.

De esta forma, el regidor socialista ha hecho balance de la programación musical municipal de este verano de 2026, indicando que "seguramente" se batieron récords: "Asistieron a los conciertos y a los actos más de 600.000 personas".

Caballero ha asegurado que los conciertos serán mejores el próximo año y ha invitado a sus ciudadanos y ciudadanas a enviar sus sugerencias. "Yo las estudio, las vemos todas", ha afirmado. Las peticiones se pueden realizar a través del e-mail alcaldia@vigo.org.