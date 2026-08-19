Siloé, en Pontevedra: "Nos gusta nuestra tierra, pero creo que hay que aprender de la gente de Galicia"

Siloé cuenta las horas para tocar en el festival Río Verbena Fest de Pontevedra. Tras cosechar un éxito inesperado con su trabajo 'Santa Trinidad', el grupo vallisoletano vuelve a Galicia para presentar 'Terrorismo Emocional' y recuperar el poder de las palabras en la Boa Vila.

El guitarrista y compositor del grupo, Xavi Road, atiende a Treintayseis a pocos días de su actuación en Pontevedra, ciudad natal de su batería, Jacobo Betanzos. Siloé vuelve con nuevo disco y con ganas de reencontrarse con el público y la escena gallega, de la que consideran "que hay que aprender".

Siloé es uno de los grupos cabeza de cartel de Río Verbena Fest. Su concierto tendrá lugar este viernes 21 de agosto en el escenario Xacobeo del recinto ferial de Pontevedra, a partir de las 22:30 horas. Durante una hora y 15 minutos presentarán su último trabajo y repasarán sus mayores hits.

¿Qué puede esperar el público de Pontevedra de vuestro concierto? ¿Cómo definirías vuestro directo?

Se va a encontrar una banda presentando un disco nuevo que se llama 'Terrorismo emocional' y que va a salir a presentar un show que versa sobre el poder de las palabras. La gente que salga del show va a salir pensando que tenía un poder que se había olvidado que tenía. El poder de las palabras, con el que puede destruir, curar y hacer un montón de cosas que a veces se nos olvida.

¿Cómo está recibiendo el público las canciones del nuevo disco?

Increíblemente bien. Después del anterior disco, que claramente ha sido el disco de nuestra carrera, ha sido el que más éxito ha tenido, siempre piensas que es difícil que pase algo similar, pero está habiendo bastantes canciones del álbum que ya están en el top 10 del grupo. Es una tranquilidad para nosotros y nos demuestra que no fue casualidad lo que pasó.

¿Sentís presión al producir 'Terrorismo Emocional' tras el éxito de 'Santa Trinidad'?

Siempre hay, pero una presión de respeto. De respeto porque lo que haces es importante. Pero no hemos repetido ni una fórmula, ningún tema es copia de otro. Además, sería una parodia de nosotros mismos, sería como absurdo.

Éxito e identidad

El éxito llega tras diez años de carrera, ¿qué ha provocado que vuestra música más reciente haya conectado tan bien con el público?

Primero, que las canciones son mejores. Las de antes eran peores. Eso es así. Y después, que ahora hay una escena más sana y con más músculo que la que había hace diez años. Me refiero a festivales y salas. Y si de repente como tú, hay cinco bandas iguales del mismo nicho, eso hace que haya un circuito.

Tocáis y fusionáis varios géneros ¿Cómo definirías ese nicho al que pertenece el grupo?

Somos una banda de pop-rock. Por nuestra década, nos ha tocado vivir esto que llaman indie, pero habría que definir qué es. Yo creo que somos una banda de pop-rock y no tenemos complejo en decirlo.

Cierto es que bajo la etiqueta de indie se incluye música muy diferente, sea por estar independiente o ser alternativos

Sí, ¿pero cuántas bandas de la escena están ahora mismo sin discográfica? Si coges un cartel, de los headliners de los shows, ¿quién está sin discográfica? Me sobran los dedos de la mano para contarlos.

¿Es necesario estar con una major para tener mayor alcance?

Cada uno tiene su camino. Lo importante es que las canciones conecten con el público.

Nuestro camino fue empezar con una discográfica pequeñita, que nos fichó y aprendimos un montón de ellos, pero nos separamos y tomamos la senda de la autoproducción y autogestión. No se lo recomiendo a todo el mundo. Tienes que tenerlo muy claro, te tienes que encargar de un montón de cosas. No es sólo hacer música.

Eso sí, autogestionarse y alcanzar tanto éxito os llenará aún más de orgullo, ¿no?

Claro, después de diez años que no va a ningún lado, llega un momento que dices 'esto ha funcionado, qué guay'. Empiezas teniendo una comunidad de gente que te sigue: viene uno a verte, ese uno trae a tres y esos tres traen seis. No ha sido un boom, de de repente hacer 20 Rivieras. Nosotros hemos hecho literalmente todas las salas de España.

¿Crecer con el boca a boca genera un público más fiel?

Sí, totalmente. Nosotros nos hemos volcado en la comunidad siempre. Trabajamos mucho la relación, la comunión, con el público. Creo que Siloé ha sido un grupo de la gente. No ha sido un grupo de estar de moda, ni de que a la gente le guste decir 'a mi me gusta Siloé. Siempre hemos ido a nuestra puta bola para bien y para mal. Ha sido todo como unos colegas que hacen lo que les apetece.

Siloé y su relación con Galicia

¿Qué os transmite Galicia y su público?

Piensa que Jacobo, nuestro batería, es de Pontevedra. Es una conexión real. Es una tierra muy bonita, los chavales siempre que hay vacaciones se van a Galicia. Yo soy más friki y me suelo quedar en el estudio. Además, todo el circuito nos gusta mucho.

Galicia es siempre una tierra de grandes músicos. Ya en Madrid, donde empezó Siloé, donde nos conocimos, la escena de músicos gallegos es súper fuerte y súper potente. Además, se ayudan entre ellos. Bastante envidiable, deberíamos aprender en otros sitios de allí.

¿No hay unión entre la escena música de Castilla y León?

Cuando tú preguntas a alguien de dónde es, si es de Galicia, te dicen de Galicia; si es de Barcelona, de Cataluña; si es de Córdoba, de Andalucía. Pero si es de Valladolid te dice de Valladolid, no de Castilla y León. Hay un poquito de falta de unidad, pero con el tiempo quizás se está curando. Nosotros también hemos hecho bandera de ellos porque nos sentimos de aquí. Nos gusta nuestra tierra, pero creo que hay que aprender de la gente de Galicia.