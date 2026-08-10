Sprint final de los conciertos de Castrelos 2026, en Vigo: siete actuaciones en seis días

Público durante el concierto de Abraham Mateo en Vigo, a 7 de agosto de 2026 S.P.

Tras O Marisquiño y coincidiendo con las fiestas de San Roque, el Auditorio Municipal de Castrelos vivirá su gran semana a partir de este martes. Siete actuaciones en apenas seis días con los que el Concello de Vigo cerrará su programación musical de verano

La época estival olívica viene siempre acompañada de algunos de los mejores conciertos del panorama. En el último mes, artistas de la talla de Chayanne, Abraham Mateo o Deep Purple han iluminado la noche viguesa desde Castrelos.

Chayanne "reventó el contador" del "mejor auditorio al aire libre del mundo", en palabras del alcalde Abel Caballero. El regidor olívico aseguró que "nunca había acudido tanta gente" desde que asumió el cargo, casi dos décadas en los que se han organizado 200 actuaciones.

El también éxito de la programación infantil y de las óperas y zarzuela vendrá acompañado de un sprint final con conciertos para todos los gustos, con predominancia de artistas indie. The Corrs abrirá el último tramo de actuaciones este martes en Castrelos, en un viaje a los años 90 que llenará de nostalgia a miles de vigueses y viguesas.

El fin de semana se concentrarán el grueso de los conciertos. Viva Suecia e Iván Ferreiro repasarán sus mayores éxitos y presentarán sus últimos trabajos ante el público olívico. El festival FNAC Live, en el que participan algunos de los grupos más reconocidos de Galicia, cerrará la programación por todo lo alto.

Programación musical de Castrelos

11 de agosto: The Corrs

The Corrs 14 de agosto: Viva Suecia

Viva Suecia 15 de agosto: Iván Ferreiro

Iván Ferreiro 16 de agosto: FNAC Live (The Rapants, Fillas de Cassandra, Eladio y los Seres Queridos, y Bea Fernandes)

Horarios FNAC Live