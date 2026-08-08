Abraham Mateo conquista Castrelos con un concierto lleno de baile, ritmo y un guiño al Celta

Era uno de los conciertos más esperados del verano y no defraudó. Abraham Mateo conquistó la noche viguesa este viernes en el Auditorio Municipal de Castrelos, donde miles de personas se reunieron para bailar y cantar los éxitos del cantante gaditano.

Desde las 14:00 horas, cientos de personas fueron rellenando las gradas del "mejor auditorio al aire libre del mundo", en palabras de Caballero. A media hora del comienzo de la actuación, no cabía ni un alfiler y las colas para entrar en la platea tomaban mayor tamaño en los aledaños del escenario.

El público calentó motores al ritmo de algunos de los mayores éxitos de los últimos años. Los miles de vigueses y viguesas presentes en Castrelos corearon 'Superestrella' a la espera del discurso del alcalde Abel Caballero, el siempre telonero de los conciertos del verano olívico.

El regidor aseguró que "las abrahamers" son "las mejores del mundo" y puso en valor la política cultural del Concello: "No quiero que nadie se quede sin escuchar un concierto por no tener recursos". Ya por la mañana de ese viernes, Caballero avanzó que Vigo presenciaría "uno de los grandes conciertos de la historia de Castrelos".

La espera llegó a su fin. Abraham Mateo y sus músicos saltaron al escenario al ritmo de 'Kill The Lights' entre los gritos de sus seguidoras más entregadas, para luego subir la temperatura con 'Bailarina'. Pirotecnia y bailes imposibles que asombraron a todo el público.

"Cómo me gusta a mi el marisquito de aquí", afirmó el cantante malagueño al comienzo de su actuación. Reveló su amor por Galicia, su gente y su gastronomía antes de poner a los miles de espectadores congregados en Castrelos a cantar 'Loco Enamorado'.

El ritmo no paró en ningún momento. De seguido, Abraham Mateo interpretó versiones de 'Qué ha pasao', 'Solonely' y 'Bai-lala', aunque uno de los momentos álgidos de la noche fue la presentación de su último tema con María Becerra, que acumula millones de reproducciones en plataformas digitales, 'Así'.

El artista gaditano continúa con 'Hoy Ganas de Ti', 'Maníaca', 'Sigo a lo mío', 'Háblame bajito' y 'Todo Mal' antes de realizar un cambio de vestuario para enfrentarse a la segunda parte de la actuación. Con una camisa blanca desbotonada, Abraham Mateo volvió al escenario con 'Plan de hoy'.

'Qué tal te va sin mi?, 'Clavaíto', 'Último Baile', 'Angelito sin alas' y 'Girlfriend' mantuvieron activo al público vigués, que fue ganando energía a medida que el sol desaparecía y la noche y el concierto avanzaban. Las linternas y las emociones se encendieron con 'Quiero decirte'.

Despedida con guiño celeste

Abraham Mateo se despidió de Vigo, pero ninguna persona se movió de Castrelos. Eran conscientes que faltaba un tema, la canción que puso el nombre del cantante gaditano en boca de todos hace más de una década.

Con el 10 de Mostovoi a la espalda, saltó de nuevo al escenario para interpretar 'Señorita'. Un guiño celeste en el que se acordó del "campeón del mundo" Borja Iglesias y con el que acabó un concierto inolvidable en la historia del auditorio de Castrelos.