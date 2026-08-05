Las entradas para los conciertos más gallegos del verano en Castrelos salen a la venta este jueves

The Rapants anuncia nueva fecha para su concierto en A Guarda, cancelado por el mal tiempo Concello de A Guarda

Este jueves salen a la venta las entradas para el último concierto del verano en Castrelos. Será el 16 de agosto de la mano de The Rapants, Fillas de Cassandra y Eladio y los Seres Queridos. Todos ellos enmarcados en el festival FNAC Live y que se completarán con un set de Bea Fernandes (Radar Estudios).

En concreto, el Concello de Vigo pondrá a la venta 5.000 reservas usando el sistema habitual. Se podrán adquirir en taquilla física y online en dos turnos, de mañana y de tarde, y tendrán un precio de 10 euros.

De 09:00 a 14:00 horas, se pondrán a la venta 2.000 reservas en taquilla y 500 online, las mismas que en el turno de tarde, de 16:00 a 21:00 horas.

Las entradas son nominales, por lo que hay que presentar el DNI y se pueden comprar un máximo de 4 por persona, presentando el mismo número de documentos de identidad.