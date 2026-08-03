Un ciclo de música de cámara reunirá a artistas internacionales en Vigo Concello de Vigo

Vigo acoge del 24 de septiembre al 28 de noviembre la segunda edición del Festival Internacional de Música de Cámara de Vigo Sinerxias 430: "Mapas invisibles", que incluye un nuevo programa de conciertos y clases magistrales gratuitas para el alumnado del Conservatorio Profesional. La iniciativa cuenta con una aportación municipal de 150.000 euros.

Según explicó el alcalde de Vigo, Abel Caballero, se trata de una "magnífica iniciativa y un gran éxito para la ciudad".

Javier Escobar, director de la Orquesta Vigo 430, explicó que la segunda edición del festival internacional de música de cámara es fruto del éxito alcanzado en la primera, como demuestra el elevado número de intérpretes internacionales de música clásica que presentaron propuestas para participar en la programación. Escobar agradeció el apoyo que el Ayuntamiento de Vigo ha mantenido a la orquesta durante dos décadas. "Estamos orgullosos de contar con un ayuntamiento que respalda un programa con conciertos que no están dirigidos a un público masivo", subrayó.

El programa ofrecerá cuatro conciertos, dos clases magistrales y una mesa redonda en el Teatro García Barbón, la Basílica de Santa María y el Café Vitruvia.

Programa