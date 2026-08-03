Un ciclo de música de cámara reunirá a artistas internacionales en Vigo
Del 24 de septiembre al 28 de noviembre la ciudad acogerá el Festival Internacional de Música de Cámara de Vigo Sinerxias 430
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Vigo acoge del 24 de septiembre al 28 de noviembre la segunda edición del Festival Internacional de Música de Cámara de Vigo Sinerxias 430: "Mapas invisibles", que incluye un nuevo programa de conciertos y clases magistrales gratuitas para el alumnado del Conservatorio Profesional. La iniciativa cuenta con una aportación municipal de 150.000 euros.
Según explicó el alcalde de Vigo, Abel Caballero, se trata de una "magnífica iniciativa y un gran éxito para la ciudad".
Javier Escobar, director de la Orquesta Vigo 430, explicó que la segunda edición del festival internacional de música de cámara es fruto del éxito alcanzado en la primera, como demuestra el elevado número de intérpretes internacionales de música clásica que presentaron propuestas para participar en la programación. Escobar agradeció el apoyo que el Ayuntamiento de Vigo ha mantenido a la orquesta durante dos décadas. "Estamos orgullosos de contar con un ayuntamiento que respalda un programa con conciertos que no están dirigidos a un público masivo", subrayó.
El programa ofrecerá cuatro conciertos, dos clases magistrales y una mesa redonda en el Teatro García Barbón, la Basílica de Santa María y el Café Vitruvia.
Programa
- 24 y 25 de septiembre: clases magistrales impartidas por la pianista Siqian Li en el Conservatorio Profesional de Vigo. Actividad gratuita para el alumnado.
- Domingo 27 de septiembre, 12:00 horas: concierto de la violinista Catherina Le, la pianista Siqian Li y el Ensemble Vigo 430, en el Teatro García Barbón.
- Jueves 29 de octubre, 20:00 horas: mesa redonda en el Café Vitruvia con una reflexión sobre la construcción del canon musical y la recuperación de compositores olvidados, tomando como punto de partida a Albéric Magnard.
- Sábado 31 de octubre, 20:00 horas: concierto "Proyecto Magnard", en homenaje al compositor francés, en el Teatro García Barbón.
- Sábado 14 de noviembre, 20:00 horas: concierto "Batallas, folías y pasiones", con la flautista Manuela Mitterer y el Ensemble Barroco Vigo 430, en la Basílica de Santa María.
- Sábado 28 de noviembre, 20:00 horas: concierto "De amor y frontera", con Anuschka Pedano (viola), Illia Fialko (piano), la intérprete María Pedano y el Ensemble Vigo 430, en el Teatro García Barbón.