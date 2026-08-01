Chayanne da las gracias a Vigo tras su concierto en Castrelos: "Los llevo en el corazón"

Chayanne escribió en Vigo una de esas noches memorables que quedarán para siempre en el imaginario colectivo vigués.

Su actuación fue, históricamente, una de las más demandadas en la ciudad. Basta con acudir al perfil público del alcalde de Vigo, Abel Caballero, para comprobar cómo "Chayanne" fue el nombre más escrito en la consulta pública que el regidor hizo para decidir los nombres que integrarían el programa "Vigo en festas 2026".

Da la bonita casualidad, además, de que el intérprete de "Salomé" o "Madre tierra" estuvo a la altura de las expectativas. Sus fans, que hicieron cola durante largas horas en Castrelos para conseguir, primero, reservas, y luego, el mejor lugar en las primeras filas; destacan de Chayanne que es muy agradecido con su público y a él se lo da todo.

La afluencia de público fue tal, que se llegó a bromear con la posibilidad de que el propio Chayanne no diera llegado a su hora para el concierto por el caos de gente. Pero llegó, puso a todo el mundo a bailar y se fue, muy agradecido.

En las últimas horas Chayanne ha compartido un bonito mensaje con sus seguidores vigueses, acompañado de bonitas instantáneas del concierto celebrado el jueves: "Vigo, qué bonito es ir cerrando esta gira por España con noches como la que tuvimos. Gracias por cantar, bailar, y regalarme tanto cariño. Los llevo en el corazón".

El gesto, aplaudido por sus seguidores vigueses, cierra un bonito círculo y una noche que muchas generaciones recordarán para siempre. Y es que Castrelos siempre logra dejar huella entre los artistas que visitan la ciudad y en Vigo, que no se entendería sin su especial auditorio municipal al aire libre y sin los conciertos que, verano tras verano, se celebran en él.