Estas son las actuaciones mejor guardadas del Festival Sinsal en el Museo do Mar, en Vigo

El Festival Sinsal llega al Museo do Mar de Galicia con cuatro actuaciones que, hasta el momento, se habían guardado en secreto. Todas ellas tendrán lugar en el Escenario Xacobeo 2027 y serán el colofón final a varios días de actuaciones y actividades paralelas.

Los encargados de romper el hielo serán Blanco Palamera, que actuarán a partir de las 20:30 horas. Se trata de un dúo de Santiago cuyo estilo es el pop más urbano. Mezclan, además, la música negra con los ritmos electrónicos. Presentarán en Vigo su último álbum.

Seguirán Pili Pili Girls, cuya actuación comenzará a las 21:45 horas. La formación da el salto europeo con una muestra de la cultura rave y singeli, sin dejar de lado las influencias punk. Es la primera gira internacional de la formación.

Gans, procedente de Inglaterra, se estrenarán en España. Se trata, según la organización, de una de las bandas "más prometedoras" del Reino Unido. Es un trío de post-punk.

También se pondrá de largo en Galicia procedente de Nigeria, Azzi on the beat. Natural del estado de Oyo y afincado en Lagos, Waris Rasheed pasó años formándose en la danza tradicional africana. Bajo el alias de Azzi on the beat se ha convertido en una de las propuestas "más estimulantes" de la música urbana nigeriana.