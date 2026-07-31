Esta es la fecha para comprar las entradas del concierto de Iván Ferreiro en Castrelos

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, anunció este viernes la fecha oficial en la que se podrán adquirir las entradas para el concierto que el gallego Iván Ferreiro ofrecerá en el Auditorio de Castrelos, el próximo 15 de agosto.

Será el 5 de agosto cuando se pongan a la venta las reservas para la platea. Serán, como siempre, un total de 5.000 y tendrán un coste de 10 euros. "Iván va a hacer un concierto magnífico, viene con unas ganas enormes y le apetece mucho actuar en Castrelos", señaló el regidor.

La venta de reservas será la habitual: 2.000 se podrán adquirir presencialmente por la mañana en las taquillas del auditorio y 500 telemáticamente. Lo mismo por la tarde. Se podrán adquirir, como máximo, cuatro. Caballero recordó que las entradas son personales e intransferibles.