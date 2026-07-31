Chayanne revienta el contador de Castrelos y se corona en Vigo: "Nunca hubo tanta gente"

Era uno de los artistas más aclamados por los vigueses para protagonizar los siempre emblemáticos conciertos de Castrelos. En este 2026 el Concello obró la magia y logró que el artista puertorriqueño hiciera parada en la ciudad olívica dentro de la gira de actuaciones que le está llevando por toda España.

Dicen sus fans, las que se pasaron horas a las puertas de la platea de Castrelos para conseguir ubicarse en las primeras filas, que lo que más valoran de Chayanne es "su entrega" y "lo agradecido que es". Y es que a sus 58 años y tras más de 48 de carrera -se dice pronto-, el artista puede presumir de ser impecable encima de un escenario con todo lo que ello implica.

Al filo de las 22:00 horas de la noche, el regidor olívico, Abel Caballero, daba paso al cabeza de cartel de Castrelos 2026. Aseguraba que, desde que es alcalde y en 200 conciertos, "nunca había acudido tanta gente". Era lo que se esperaba, pues sus seguidoras auguraban la actuación con más público de las que se recuerdan en el auditorio vigués.

Debido a la gran afluencia de público, la seguridad tuvo que ser reforzada, incluso, con agrupaciones de voluntarios de Protección Civil llegadas desde fuera de la urbe olívica.

El puertorriqueño inició su actuación con temas tan conocidos y bailables como "Bailemos otra vez", "Salomé", o "Boom Boom". No le fue difícil enganchar desde el primer momento a todos los presentes que, salvo quien siempre saca el móvil para grabar, bailaron y lo dieron todo durante todo el tiempo que duró la actuación. Hubo además, quien tuvo la suerte de subir al escenario a bailar un tema con Chayanne, que se acercó en varias ocasiones al público y comenzó a corear proclamas como "¡Vigo! ¡Vigo!"

Por el camino de la setlist no faltó el canto a la "Madre tierra" o baladas tan conocidas como "Dejaría todo". La actuación en Vigo se cerró con "Torero".