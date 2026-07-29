Noche de himnos y nostalgia en Sanxenxo (Pontevedra): Juan Magán devuelve el electrolatino a Costa Feira

Costa Feira recuperó este martes en Sanxenxo el sonido que marcó las pistas de baile de toda una generación con la primera jornada de "Electrolatino by Juan Magán".

Juan Magán, Jose de Rico, Víctor Magán, Andrew y DJ’s Electrolatino protagonizaron una noche en la que éxitos como Ella no sigue modas, Rayos de sol o Bailando por ahí fueron coreados por el público frente al Atlántico.

La cita volvió a demostrar la vigencia de una fórmula que mezcla música latina, pop y electrónica.

"Basta con que suenen unos segundos de una canción para que cada persona recuerde un lugar, una noche o un verano concreto", explicó Diego Otero, cofundador de Costa Feira, quien destacó la intención de convertir esa memoria compartida en una nueva celebración.

El ciclo continuará durante otros tres martes: el 4 de agosto con Henry Méndez, Anthony & Yeigo y Marc Magán; el 11 con Danny Romero y Mar Lucas; y el 18 con el regreso de Juan Magán junto a Jay Santos.

Antes, Costa Feira proseguirá su programación con Xavibo, Casi Mestizo y Nicky Jam, a los que seguirán artistas como Delaossa, Loquillo, Rusowsky, Taburete y Molan los 2000.