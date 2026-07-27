La semana que viene saldrán a la venta las entradas para ver en Vigo a Viva Suecia

Tras una semana de locura en la venta para las entradas de los conciertos de Castrelos, con gente acampando en las taquillas durante la noche para poder asistir a las actuaciones de Cayanne y Abraham Mateo, ya se conoce la fecha para las reservas para ver a Viva Suecia.

Será el martes, 4 de agosto, y será con el sistema habitual: en el turno de mañana, de 09:00 a 14:00 horas, se pondrán a la venta 2.000 entradas en taquilla y 500 online; y las mismas en el de tarde, de 16:00 a 21:00 horas.

En total, 5.000 entradas para ver a la banda murciana, que actuará en el Auditorio de Castrelos el viernes, 14 de agosto, a las 22:00 horas.

Prohibida la reventa

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha aprovechado este anuncio para recordar que las entradas para estos conciertos son nominativas y hay que presentar el DNI, tanto al adquirirlas como al entrar en el recinto.

"Por tanto, los que compren en reventa están siendo estafados", ha advertido tras conocerse que, otro año más, había plataformas que ofrecían entradas con precios disparados para las actuaciones.

"Está terminantemente prohibido hacer la reventa porque el carnet de identidad identifica a la persona titular de la reserva y se exigen carnés de identidad con mucha frecuencia", ha recordado Caballero.