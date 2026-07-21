La cola para las entradas de Chayanne se mezcla con la de Abraham Mateo en Vigo: "Al final hacemos amigos"

Las largas colas para conseguir una entrada para el concierto de Chayanne, que se celebrará el próximo 30 de julio, se entremezclaban esta tarde con los primeros campistas para los pases de Abraham Mateo. Las entradas para el cantante español se pondrán a la venta mañana, a partir de las 09:00 horas, y tendrán un coste de 10 euros. Como siempre, habrá venta presencial -el 80% de unos 5.000 pases- y venta telemática, el restante y a través de Vigo en Festas.

Hay quien siente los conciertos de Castrelos como un evento imperdible en su conjunto, por lo que decide no perderse ninguno. Es el caso de Diego que, tras conseguir entradas para Chayanne, decidía ponerse a la cola para los pases de Abraham Mateo. También de Pablo, que se está coordinando estos días con su mujer y con su hijo: "Ellos estuvieron primero para conseguir los pases para Chayanne. Hoy, a las 16:00 horas vine yo a darles el relevo para que pudieran ir a casa a ducharse", explica. "La verdad que no se nos hace muy duro. Todos los años lo hacemos entonces es como si fuera una costumbre. Al final hacemos amigos", añade.

También Sara hace cola para Abraham Mateo a doce horas de que sus entradas se pongan a la venta: "Lo sigo desde el 2015, soy muy fan de él", reconoce. "Vengo con una amiga. Claro, mejor se duerme en casa, ¡pero por él hago lo que sea! ¡Como si tengo que estar toda la semana!", añade.