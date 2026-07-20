Nueva confirmación del Costa Feira 2026: Juan Magán actuará en Sanxenxo (Pontevedra)

Juan Magán será el artista encargado de abrir y cerrar el ciclo Electrolatino del Festival Costa Feira, que se celebrará en Sanxenxo (Pontevedra). El referente del género actuará los días 28 de julio y 18 de agosto.

Así lo han trasladado desde la organización del evento en una nota de prensa remitida a Europa Press, en la que precisan que el ciclo se desarrollará los martes 28 de julio y 4, 11 y 18 de agosto, reuniendo a algunos de los nombres más reconocibles del electrolatino.

La primera jornada de 'Electrolatino by Juan Magán' tendrá lugar el martes 28 de julio y estará encabezada por Juan Magán, que estará acompañado por Jose de Rico, Víctor Magán, Andrew y los DJ's Electrolatino.

Tras la jornada inaugural, la programación continuará el 4 de agosto con Henry Méndez, Anthony & Yeigo, Marc Magán y los DJ's Electrolatino. El 11 de agosto será el turno de Danny Romero y Mar Lucas, acompañados por los DJ's Electrolatino.

Finalmente, la última jornada se celebrará el martes 18 de agosto y contará de nuevo con Juan Magán como gran protagonista, acompañado por Jay Santos y los DJ's Electrolatino.

'Electrolatino by Juan Magán' se integra en la programación de Costa Feira 2026, que se celebrará del 24 de julio al 22 de agosto. Entre los artistas confirmados en el cartel se encuentran nombres como Nicky Jam, Taburete, Loquillo, Delaossa, Rusowsky y Xavibo, junto a jornadas especiales como 'POP A FEIRA'.