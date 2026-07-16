M-Clan actuará en Pontevedra el 8 de agosto

M-Clan serán los encargados de inaugurar las Fiestas de la Peregrina en la Praza do Concello de Pontevedra el próximo 8 de agosto.

La banda murciana se suma así a un programa ya intenso, coincidiendo además con la celebración de sus treinta años de trayectoria. Lo hará con un repertorio que repasa estas tres décadas de música a través de sus discos y de los escenarios de todo el mundo.

El grupo liderado por Carlos Tarque y Ricardo Ruipérez está consolidado como uno de los grandes referentes del rock en España, tras una larga evolución musical que ha transitado por estilos como el rock sureño de raíces americanas, el blues, el soul, el funk o el pop.

En Pontevedra sonarán, previsiblemente, algunos de sus grandes éxitos, como 'Roto por dentro', 'Perdido en la ciudad', 'Miedo', 'Sopa fría' o 'Quédate a dormir'.