O Marisquiño desvela toda su programación musical: cuatro escenarios y actividad toda la jornada

O Marisquiño ha desvelado este miércoles toda su programación musical. Durante cuatro días, artistas urbanos de diversos estilos se darán cita en Samil, donde el festival ha ampliado el número de escenarios y propuestas pese a las dificultades económicas.

La programación se ha presentado este miércoles en la Cervecería La Tita Rivera de Vigo. En el acto, han participado el director de Marisquiño, Carlos Domínguez 'Pity'; el alcalde Abel Caballero; la responsable de patrocinios musicales de Estrella Galicia, Helena Pereiro; la teniente de alcalde, Carmela Silva; la concejala de turismo, María del Carmen Lago; y el programador musical del festival, Víctor Flores.

Este último ha sido el encargado de explicar los detalles de la programación, que se desarrollará del jueves 6 al domingo 9 de agosto en cuatro espacios del recinto en Samil. Cada uno tendrá su identidad propia: el escenario SON Estrella Galicia concentrará los conciertos, La Plaza reunirá expresiones de la cultura DJ y MC, Oasis estará dedicado al sound system y Sunset pondrá música al Village de O Marisquiño.

En el escenario patrocinado por la cervecera gallega tendrán lugar los conciertos nocturnos. High Paw, Rebeliom do Inframundo y El Virtual actuarán el viernes. El sábado pasarán por el escenario Nueva Apóstol, VVV [Trippin’ You], Nusar3000 y LG1DO. CANDi, Fresquito y Mango, West Srk y L0rna protagonizarán la jornada del domingo.

Espacio para la cultura DJ y MC

La Plaza será uno de los nuevos espacios musicales de Marisquiño 2026 y albergará buena parte de la programación vinculada a la cultura DJ y MC. Ahora bien, la actividad comenzará el jueves 6 con un concierto de bienvenida a cargo de los vigueses Monk Blues Band. Esta actuación está dirigida al público familiar dentro del programa Marisquiño Kids.

Durante el día, el viernes y el sábado acogerá las batallas de Freestyle Rap organizadas por Gallos del Norte y Poten100mos. Las dos jornadas reunirán a más de 80 MCs y volverán a integrar en la competición a participantes con discapacidad.



El domingo La Plaza acogerá la final de DMC Iberia, celebrada por primera vez en Marisquiño. Los veinte DJs de España y Portugal seleccionados en la fase previa competirán en las categorías de Scratch, Classic y Open. Los ganadores obtendrán una plaza para representar a la península ibérica en los DMC World DJ Championships, cuya final tendrá lugar en noviembre en Londres.

Al concluir la actividad competitiva, La Plaza dará paso cada noche a las sesiones de electrónica, con una destacada presencia femenina en cabina. En conjunto, la programación nocturna de La Plaza dibuja un mapa de la electrónica atlántica con artistas de ciudades como A Coruña, Santiago de Compostela, Vigo, Porto y Lisboa.

Sound system y música para el Village

La cultura sound system tendrá un espacio propio en el escenario Oasis, patrocinado por OCB, con una programación en torno al reggae, el dub y otros géneros de la música jamaicana. La programación amplía los nombres que actuarán en este escenario y refuerza la presencia gallega.

Por su parte, el escenario Sunset pondrá música al Village de Marisquiño de viernes a domingo, con sesiones desde mediodía hasta medianoche. El programa pondrá el foco en la escena electrónica viguesa, como DJ Buzo, DJ Rapante, ANAHÍ, Fermo DJ o Cristian Penelas. Los horarios y artistas completos pueden consultarse en la página web de Marisquiño.

Programación musical de Marisquiño Marisquiño

"Ingeniería financiera semanal"

El director de Marisquiño ha puesto hincapié en los problemas económicos, como la inflación, que afectan al festival y que los obliga a realizar una "ingeniería financiera semanal" para lograr mejorar la programación. En este sentido, ha agradecido tanto la aportación de los patrocinadores como del Concello de Vigo, como única administración pública colaboradora.

High Paw, una de las artistas confirmadas del festival, ha puesto en valor la "vibra" de Marisquiño, así como su apuesta por diferentes estilos de música urbana y por cantantes y grupos femeninos. También el alcalde ha reafirmado la apuesta municipal por el evento, que "es más que un festival, una cultura que enraizó tanto" en la ciudad.