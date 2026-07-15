The Corrs.

The Corrs. Shutterstock

Música

Ya hay fecha para la venta de entradas del concierto de The Corrs en Vigo

Serán un total de 5.000 que se podrán adquirir en taquilla y online en dos turnos, de mañana y de tarde

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El Concello de Vigo pondrá a la venta la semana que viene las 5.000 reservas para el concierto de The Corrs en Castrelos, que será el martes, 11 de agosto, a las 22:00 horas.

Abraham Mateo durante un concierto.

Según ha avanzado el alcalde Abel Caballero, será el próximo jueves, 23 de julio, y el sistema será el habitual. Se podrán adquirir en taquilla física y online en dos turnos, de mañana y de tarde, y tendrán un precio de 15 euros.

De 09:00 a 14:00 horas, se pondrán a la venta 2.000 reservas en taquilla y 500 online, las mismas que en el turno de tarde, de 16:00 a 21:00 horas.

Las entradas son nominales, por lo que hay que presentar el DNI y se pueden comprar un máximo de 4 por persona, presentando el mismo número de documentos de identidad.

Fechas de los conciertos de Castrelos 2026

  • 2 de julio: Deep Purple
  • 6 de julio: Actuación infantil musical "El Pollo Pepe"
  • 16 de julio: Molotov
  • 18 de julio: Coral Casablanca
  • 20 de julio: Actuación infantil musical "El traje del Emperador"
  • 24 de julio: Ópera Carmen
  • 30 de julio: Chayanne
  • 1 de agosto: As noites da zarzuela
  • 3 de agosto: Actuación infantil "El Payaso Tallarín. Su gran circo"
  • 7 de agosto: Abraham Mateo
  • 9 de agosto: Ópera Nabucco
  • 11 de agosto: The Corrs
  • 14 de agosto: Viva Suecia
  • 15 de agosto: Iván Ferreiro
  • 16 de agosto: FNAC Live (The Rapants, Fillas de Cassandra, Eladio y los Seres Queridos, y Bea Fernandes)