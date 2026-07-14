Ya hay fecha para la venta de entradas del concierto de Abraham Mateo en Vigo

El Concello de Vigo pondrá a la venta la semana que viene las 5.000 reservas para el concierto de Abraham Mateo en Castrelos, que será el jueves, 7 de agosto, a las 22:00 horas.

Según ha avanzado el alcalde Abel Caballero, será el próximo miércoles, 22 de julio, y el sistema será el habitual. Se podrán adquirir en taquilla física y online en dos turnos, de mañana y de tarde, y tendrán un precio de 10 euros.

De 09:00 a 14:00 horas, se pondrán a la venta 2.000 reservas en taquilla y 500 online, las mismas que en el turno de tarde, de 16:00 a 21:00 horas.

Las entradas son nominales, por lo que hay que presentar el DNI y se pueden comprar un máximo de 4 por persona, presentando el mismo número de documentos de identidad.

Fechas de los conciertos de Castrelos 2026