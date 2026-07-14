Abraham Mateo durante un concierto.

Abraham Mateo durante un concierto. Ricardo Rubio - Europa Press

Música

Ya hay fecha para la venta de entradas del concierto de Abraham Mateo en Vigo

Serán un total de 5.000 que se podrán adquirir en taquilla y online en dos turnos, de mañana y de tarde

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El Concello de Vigo pondrá a la venta la semana que viene las 5.000 reservas para el concierto de Abraham Mateo en Castrelos, que será el jueves, 7 de agosto, a las 22:00 horas.

Abel Caballero durante su intervención previa al concierto de Melendi.

Según ha avanzado el alcalde Abel Caballero, será el próximo miércoles, 22 de julio, y el sistema será el habitual. Se podrán adquirir en taquilla física y online en dos turnos, de mañana y de tarde, y tendrán un precio de 10 euros.

De 09:00 a 14:00 horas, se pondrán a la venta 2.000 reservas en taquilla y 500 online, las mismas que en el turno de tarde, de 16:00 a 21:00 horas.

Las entradas son nominales, por lo que hay que presentar el DNI y se pueden comprar un máximo de 4 por persona, presentando el mismo número de documentos de identidad.

Fechas de los conciertos de Castrelos 2026

  • 2 de julio: Deep Purple
  • 6 de julio: Actuación infantil musical "El Pollo Pepe"
  • 16 de julio: Molotov
  • 18 de julio: Coral Casablanca
  • 20 de julio: Actuación infantil musical "El traje del Emperador"
  • 24 de julio: Ópera Carmen
  • 30 de julio: Chayanne
  • 1 de agosto: As noites da zarzuela
  • 3 de agosto: Actuación infantil "El Payaso Tallarín. Su gran circo"
  • 7 de agosto: Abraham Mateo
  • 9 de agosto: Ópera Nabucco
  • 11 de agosto: The Corrs
  • 14 de agosto: Viva Suecia
  • 15 de agosto: Iván Ferreiro
  • 16 de agosto: FNAC Live (The Rapants, Fillas de Cassandra, Eladio y los Seres Queridos, y Bea Fernandes)