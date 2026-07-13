El festival Sinsal vuelve a Vigo y área con dos semanas llenas de música a través del Camino Portugués

La música volverá a sonar por todo lo alto este mes de julio en la Ría de Vigo gracias al Festival Sinsal SON Estrella Galicia. La organización ha presentado este lunes su nueva edición de 2026 en el Museo do Mar de Galicia, confirmando su apuesta por el patrimonio, la cultura y la historia de la ciudad olívica.

El evento cultural, que vuelve a destacar por su cartel secreto y ser considerado uno de los mejores festivales de música de España, introducirá este año dos cambios a su formato. Y es que extenderá su programación durante dos fines de semana para conectar el corazón de la Ría de Vigo con otros puntos de la comarca y de Portugal.

El primer fin de semana de esta "travesía" tendrá lugar del 24 al 26 de julio y conectará Vigo con la isla de San Simón. Sinsal mantendrá su formato habitual: horario diurno, acceso en barco desde los puertos de Vigo y Meirande y un cartel artístico desconocido hasta el desembarque.

La principal novedad de este primer turno son los dos conciertos de inauguración durante la mañana del viernes 24 de julio en Vigo. Las actuaciones se llevarán a cabo en dos enclaves patrimoniales significativos de la ciudad: el Planetario del Instituto Marítimo Pesqueiro do Atlántico y la cámara semianecoica de la Escola de Enxeñería de Telecomunicacións de la Universidade de Vigo.

El segundo fin de semana, del 31 de julio al 2 de agosto, el festival recorrerá espacios del patrimonio industrial del puerto de Vigo, el Real Mosteiro de Oia y, por primera vez, llegará hasta Braga (Portugal) en colaboración con el Festival Semibreve. Todo un recorrido por el Camino Portugués para recuperar el eje cultural entre Vigo, Oporto y Lisboa.

30 bandas y solistas

La programación musical de Sinsal 2026 se repartirá a través de seis jornadas de conciertos que reunirán a 30 bandas, solistas y DJs en total. El evento tendrá cabida para géneros de todo tipo: músicas de raíz, rock, punk, hiphop, afrobeat, pop contemporáneo o electrónica, entre otras.

Además, los proyectos proceden de 12 países distintos de cuatro continentes, con bandas de África (Nigeria, Tanzania, Mali, Egipto y Sierra Leona), Europa (Alemania, Inglaterra y Portugal), Asia (Japón) y América (Estados Unidos y Colombia). En el ámbito estatal, estarán representadas Galicia, Madrid, Murcia, Valencia, Euskadi, Catalunya, Baleares y Andalucía.

Por otro lado, en el plano de las novedades, el festival acogerá 10 estrenos en el ámbito estatal y cinco en Galicia, de las cuales sólo se desveló la participación del dúo Las Nietas del Charlí —que actuará o venres 31 na Nave de Redeir@s, no peirao vigués de Bouzas—. Asimismo, el festival contará con 13 escenarios diferentes, integrando recintos industriales, naturales, académicos e históricos.