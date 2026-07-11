La nostalgia invade PortAmérica con clásicos de la altura de Eliades Ochoa, M-Clan y Hombres G

La nostalgia invadió este viernes al festival PortAmérica 2026. Grupos imprescindibles del pop rock español y clásicos de la música internacional iluminaron la Azucreira de Portas (Pontevedra) con sus actuaciones.

Aunque algunas personas ya estaban sin voz tras los conciertos del jueves de Fillas de Cassandra, Rigoberta Bandini o The Rapants, el público del festival comenzó a acercarse bien pronto este viernes a Portas. Candela Liste, Alejo, Eladio y los Seres Queridos y Repion abrieron la segunda jornada de PortAmérica.

Indie y rock, también en femenino, que animaron la tarde bajo la Azucreira, donde los asistentes también volvieron a disfrutar de una experiencia gastronómica sin igual. Chefs de la talla de Andoni Luis Aduriz, Joao Rodrigues, Antonio Novas, Lucia Grávalos y Ricard Camarena prepararon los mejores pinchos para acompañar la música en directo.

Uno de los momentos más esperados fue la actuación de Eliades Ochoa. El mítico componente de Buena Vista Social Club salió al escenario sobre las 20:30 horas con un objetivo: poner a bailar a todo el público de PortAmérica.

Público de todas las edades disfrutaron del talento inmortal de Ochoa, así como de sus músicos, que en todo momento se mostraron cariñosos y atentos con esta leyenda de la música cubana. Ritmo y mucho baile definen esta actuación que calentó motores antes de los clásicos del pop-rock español.

Tras un breve descanso para volver a degustar los pinchos del Showrocking, M-Clan comenzó por todo lo alto su concierto. El público de PortAmérica se rindió ante la energía de Carlos Tarque, que hasta llegó a bajarse al escenario para cantar con sus fans.

Carolina, Sopa Fría o Llamando a la tierra fueron algunos de los éxitos con los que repasaron sus 32 años de trayectoria. Miles de personas saltaron, aplaudieron, bailaron y cantaron cada uno de estos clásicos del pop-rock en castellano.

El concierto de M-Clan terminó con el anuncio de la victoria de la Selección Española de fútbol ante Bélgica, que da paso a los de Luis de la Fuente a semifinales del Mundial. Una alegría que se trasladó frente al escenario de Hombres G, con cánticos de "Yo soy español".

El mítico grupo de la Movida madrileña aprovechó esa felicidad para conquistar a las miles de personas que asistieron al festival este viernes. Hora y media de concierto en la que repasaron cada uno de los clásicos con los que se han convertido en una banda imprescindible del pop-rock español.

Público de todas las edades bailaron y cantaron éxitos de la altura de Voy a pasármelo bien, tema con el que iniciaron el concierto. Eso sí, se guardaron para los últimos minutos algunas de sus canciones más reconocidas, como Marta tiene un marcapasos, El ataque de las chicas cocodrilo, Venezia y, por supuesto, Devuélveme a mi chica.

ShowRocking: el otro gran cartel del festival

PortAmérica no se entiende sin su ShowRocking, el espacio gastronómico que convierte el evento en una gran cocina abierta. Comisariado por el chef gallego Pepe Solla, este año reunirá a una amplia nómina de cocineros nacionales e internacionales, con nombres como Paco Roncero, Maca de Castro, Eduard Xatruch, Francis Paniego, Iván Cerdeño, Andoni Luis Aduriz, Ricard Camarena, Camila Ferraro, Iria Espinosa y Luis Veira, Yayo Daporta, Óscar Vidal, Héctor López, Iván Domínguez o Viviana Varese, entre otros.

La propuesta gastronómica se repartirá durante los tres días del festival y volverá a combinar alta cocina, producto, territorio y formato popular. No se trata de una simple zona de comida, sino de una programación propia dentro del evento, con chefs cocinando para el público en un entorno en el que los conciertos y la gastronomía funcionan como parte de una misma experiencia.