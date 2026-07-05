Nace en Moaña (Pontevedra) un nuevo punto de encuentro para la música electrónica gallega

Moaña acogerá el próximo domingo 12 de julio de 2026 la primera edición de Dinámica Live, un encuentro cultural dedicado a la música electrónica que se celebrará en O Beque, en A Talangreira. La cita nace con la voluntad de ofrecer una experiencia alejada del formato de festival masivo y centrada en la cercanía, la comunidad y la conexión con el territorio.

El proyecto surge como una extensión de Dinámica Creativa, la escuela de producción musical y DJ ubicada en O Morrazo, considerada una de las pioneras en Galicia en la formación de nuevos artistas dentro de la escena electrónica. Con esta nueva propuesta, la organización busca reunir a artistas, alumnado, profesionales y público en una jornada pensada para compartir la música desde la escucha, la curiosidad y el intercambio cultural.

La programación arrancará a partir de las 12.00 horas con acceso libre y con Café Dinámico x Sanchilán, la grabación en vivo del podcast de Dinámica Creativa. En esta sesión participarán Torso, María Vilas y Denis Siks, en una conversación intergeneracional sobre la actualidad cultural y musical desde diferentes puntos de vista. A continuación llegará Xantar Sonoro, también de acceso libre, una propuesta gastronómica de A Talangreira acompañada por las selecciones musicales de Clara Candela y Panda.

Ya por la tarde, Dinámica Live reunirá a varios nombres destacados de la electrónica local en una sesión continua con Rebe Nerga, Stropharia Cubensis, Darío MG, Boneka 404, Depalma y Sebastian Black. La selección artística, con presencia de creadores de O Morrazo, propone un viaje sonoro por distintos géneros de la electrónica. Con esta primera edición, Dinámica Live aspira a consolidarse como una cita anual para quienes entienden la música electrónica como una experiencia cultural compartida, construida desde la pasión, la proximidad y el compromiso con el entorno.

Programación de Dinámica Live 2026