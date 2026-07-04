Guía Portamerica 2026: tres días de música y gastronomía a menos de una hora de Vigo

En menos de una semana, la música y la gastronomía se volverán a juntar en una de las citas imprescindibles del verano y del calendario de festivales, en Galicia y en todo el territorio nacional, el PortAmérica, que celebrará su decimocuarta edición del 9 al 11 de julio y que volverá a convertir la Azucreira de Portas en uno de los grandes puntos de encuentro de las Rías Baixas.

La programación musical de este año apuesta por un cartel amplio, intergeneracional y con marcado acento atlántico.

Por los escenarios de PortAmérica pasarán nombres como Rigoberta Bandini, Hombres G, Dani Martín, Amaia, Xoel López, M-Clan, Eliades Ochoa, Orkesta Mendoza, Instituto Mexicano del Sonido, Nortec: Bostich + Fussible, The Rapants, Fillas de Cassandra, Grande Amore, Eladio y los Seres Queridos, Niña Polaca, Marina Reche, Sexy Zebras, Repion, Hey Kid o Sanguijuelas del Guadiana.

Jueves 9 de julio: Rigoberta Bandini, Fillas de Cassandra y The Rapants

La primera jornada arrancará con la apertura de puertas a las 17:45 horas y tendrá un claro protagonismo femenino y gallego. Amoebo abrirá el Escenario Xacobeo a las 18:30 horas, seguido por Hey Kid en el Escenario Rías Baixas a las 19:15 horas. Después llegarán Marina Reche, a las 20:30 horas; Fillas de Cassandra, a las 21:45 horas; y Rigoberta Bandini, uno de los grandes reclamos del día, a las 22:45 horas. La noche continuará con The Rapants, a medianoche, y Niña Polaca, a la 01:00 horas.

El Escenario Azucreira también tendrá actividad desde el primer día, con el Premio PortAmérica Vigo Porté 2026, entre las 19:00 y las 19:30 horas, y una sesión de La Duendeneta desde las 21:00 horas hasta las 04:00 horas.

Viernes 10 de julio: Hombres G, M-Clan, Eliades Ochoa y Grande Amore

El viernes será una de las jornadas más potentes para quienes busquen una mezcla de nostalgia, rock y fiesta. Las puertas se abrirán a las 16:45 horas y la música comenzará a las 17:00 horas con Candela Liste. Después actuarán Alejo, Eladio y los Seres Queridos, Repion y Eliades Ochoa, antes de dos de los platos fuertes de la noche: M-Clan, a las 22:00 horas, y Hombres G, a las 23:00 horas. La madrugada quedará en manos de Sexy Zebras, a las 00:30 horas, y Grande Amore, a la 01:30 horas.

En paralelo, el Escenario Azucreira acogerá propuestas con carácter social y festivo, como el Grupo de Baile Latino Sénior de la UNED Pontevedra, La Magia del Color – Down Vigo y una sesión de Señora DJ + La Duendeneta desde las 21:30 horas.

Sábado 11 de julio: Dani Martín, Amaia, Xoel López y cierre bailable

La última jornada volverá a abrir puertas a las 16:45 horas y empezará con Noelia Franco a las 17:15 horas. Le seguirán Orkesta Mendoza, Meridian Brothers, Xoel López y Amaia, que actuará a las 21:45 horas en el Escenario Rías Baixas. El gran concierto de la noche llegará con Dani Martín, previsto a las 23:00 horas en el Escenario Xacobeo. Después, el festival se despedirá con Instituto Mexicano del Sonido, Sanguijuelas del Guadiana y Nortec: Bostich + Fussible Full Band, que cerrará la programación musical a partir de las 02:30 horas.

El Escenario Azucreira mantendrá también su programación paralela, con el Grupo de Baile Latino Sénior de la UNED Pontevedra entre las 19:00 y las 20:00 horas, y sesiones de Oski + La Duendeneta desde las 21:30 horas hasta las 04:00 horas.

ShowRocking: el otro gran cartel del festival

PortAmérica no se entiende sin su ShowRocking, el espacio gastronómico que convierte el evento en una gran cocina abierta. Comisariado por el chef gallego Pepe Solla, este año reunirá a una amplia nómina de cocineros nacionales e internacionales, con nombres como Paco Roncero, Maca de Castro, Eduard Xatruch, Francis Paniego, Iván Cerdeño, Andoni Luis Aduriz, Ricard Camarena, Camila Ferraro, Iria Espinosa y Luis Veira, Yayo Daporta, Óscar Vidal, Héctor López, Iván Domínguez o Viviana Varese, entre otros.

La propuesta gastronómica se repartirá durante los tres días del festival y volverá a combinar alta cocina, producto, territorio y formato popular. No se trata de una simple zona de comida, sino de una programación propia dentro del evento, con chefs cocinando para el público en un entorno en el que los conciertos y la gastronomía funcionan como parte de una misma experiencia.

Cómo llegar

La organización tiene a la venta billetes de autobuses oficiales con salidas desde A Coruña, Santiago de Compostela, Pontevedra, Vigo, Cambados y Vilagarcía, una alternativa especialmente útil para evitar problemas de aparcamiento y regresar sin depender del coche.

También se puede llegar en vehículo particular, ya que el festival cuenta con zonas de parking delimitadas. Además, habrá un Chiquitren gratuito que conectará Caldas de Reis y la Azucreira cada media hora, pensado para facilitar los desplazamientos de proximidad hasta el recinto.

Entradas, acampada y pulsera cashless

Las entradas continúan a la venta a través de la plataforma oficial. El abono de tres días figura con un precio de 90 euros, tanto para adultos como para menores de 13 a 17 años, y todos los asistentes, independientemente de su edad, deben tener entrada y llevar un documento de identificación válido.

Para quienes quieran vivir la experiencia completa, PortAmérica dispone de zona de acampada oficial a pocos pasos del recinto. La entrada de camping es válida desde el miércoles 8 de julio a las 17:00 horas hasta el domingo 12 de julio, aunque es imprescindible contar también con entrada del festival.

La zona de autocaravanas estará operativa del jueves 9 de julio a las 15:00 horas al domingo 12 de julio a las 15:00 horas.

El recinto funcionará con sistema cashless mediante pulsera, que será personal, gratuita y servirá como método de pago dentro del festival, tanto en barras como en puestos de comida y ShowRocking, salvo excepciones como el merchandising o el Mercado de Talentos.

La organización permite recargar online antes del evento o en los puntos físicos habilitados en el recinto.