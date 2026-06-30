O Son do Pazo reunirá en Mos (Pontevedra) a De Ninghures, Faltriqueira y Comando Curuxás en su XI edición

Este lunes se presentó la XI edición del Festival O Son do Pazo, una cita organizada por el Círculo Cultural y Deportivo Santa Eulalia de Mos que volverá a convertir el entorno del Pazo de Mos en un punto de encuentro para la música de raíz, la tradición gallega y la convivencia.

El festival contará este año con una programación abierta a todos los públicos, con la participación de la Banda de Gaitas Airiños do Castelo, anfitriona del evento; De Ninghures, cabeza de cartel; Comando Curuxás, Faltriqueira, Ikusgarri Euskal Dantzak Taldea, Tres Pesos, Brais das Hortas y Nosa Terra de Pereiras, encargada del pasacalles.

La programación se completará con las IV Olimpíadas Rurales OSDP, un taller abierto de baile tradicional impartido por Adrián Méndez, integrante de De Ninghures, mercado de artesanía, actividades infantiles, exposiciones y una sesión vermú pensada para todas las generaciones.

Durante el festival se celebrará también una nueva edición de los Premios Mestre Machiño, que este año estarán dedicados a Leni Pérez, pandereteira y recopiladora de la tradición oral gallega, integrante a lo largo de su trayectoria de formaciones como Xirandela, Cantigas e Agarimos o Leilía.

La alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, destacó que O Son do Pazo "es una muestra del compromiso de Mos con la cultura tradicional, con la participación ciudadana y con la conservación de un patrimonio que forma parte de nuestra identidad colectiva".

En la presentación, en la que estuvo acompañada por el secretario xeral da Lingua de la Xunta, Valentín García, y por el diputado provincial Jorge Cubela, la alcaldesa puso en valor el trabajo del Círculo Cultural y Deportivo Santa Eulalia de Mos, de la Banda de Gaitas Airiños do Castelo, de la comisión organizadora, del voluntariado y de todas las entidades colaboradoras que hacen posible una cita que crece edición tras edición.

Programación

El festival arrancará el sábado 29 de agosto con las IV Olimpíadas Rurales y el pasacalles de Nosa Terra de Pereiras, antes de los conciertos de Airiños do Castelo, Ikusgarri Dantza Taldea, Comando Curuxás, Faltriqueira y De Ninghures en el escenario principal.

El domingo 30 de agosto, en sesión vermú, habrá animación infantil con Brais das Hortas, un taller de baile tradicional con Adrián Méndez y actuación de Tres Pesos, reafirmando la apuesta del festival por la música de raíz y la difusión de la cultura gallega.