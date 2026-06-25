Vuelan las entradas para Deep Purple en Vigo: 500 reservas online en menos de 5 minutos

A las 09:05 horas de esta mañana, las reservas para el concierto de Deep Purple del próximo jueves, 2 de julio, ya estaban agotadas. En concreto, las 500 que el Concello puso a disposición de los vigueses en su página web en el turno de mañana.

Ni cinco minutos duró la posibilidad de adquirirlas, al precio de 15 euros, a través de la plataforma online de Vigo en Festas, que señalaba que las entradas estaban agotadas a aquellos que no se conectaron con suficiente antelación.

Al margen de estas 500 entradas, en taquilla se ponen a la venta 2.000 en este turno de mañana, hasta las 14:00 horas. Queda, también, la posibilidad de adquirirlas en el turno de tarde, que se abrirá a las 16:00 horas hasta las 21:00 horas y se podrá acceder al mismo número de entradas: 2.000 presenciales y 500 online.

Las reservas son nominativas, por lo que deberá presentarse el DNI para adquirirlas. Cada persona podrá comprar un máximo de 4 entradas y habrá que presentar tantos DNI como entradas se quieran.