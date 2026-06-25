Capturas de la web para comprar las entradas de Deep Purple.

Capturas de la web para comprar las entradas de Deep Purple. Concello de Vigo

Música

Vuelan las entradas para Deep Purple en Vigo: 500 reservas online en menos de 5 minutos

El primer concierto de Castrelos, que será el próximo jueves 2 de julio, ha agotado las reservas del turno de mañana en la web del Concello nada más ponerse a la venta

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A las 09:05 horas de esta mañana, las reservas para el concierto de Deep Purple del próximo jueves, 2 de julio, ya estaban agotadas. En concreto, las 500 que el Concello puso a disposición de los vigueses en su página web en el turno de mañana.

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Ni cinco minutos duró la posibilidad de adquirirlas, al precio de 15 euros, a través de la plataforma online de Vigo en Festas, que señalaba que las entradas estaban agotadas a aquellos que no se conectaron con suficiente antelación.

Al margen de estas 500 entradas, en taquilla se ponen a la venta 2.000 en este turno de mañana, hasta las 14:00 horas. Queda, también, la posibilidad de adquirirlas en el turno de tarde, que se abrirá a las 16:00 horas hasta las 21:00 horas y se podrá acceder al mismo número de entradas: 2.000 presenciales y 500 online.

Las reservas son nominativas, por lo que deberá presentarse el DNI para adquirirlas. Cada persona podrá comprar un máximo de 4 entradas y habrá que presentar tantos DNI como entradas se quieran.