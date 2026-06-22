Vigo calienta motores para los conciertos de Castrelos: esta semana, a la venta las reservas para Deep Purple

Esta semana, el Concello de Vigo pondrá a la venta las reservas para el primer concierto del verano en el Auditorio de Castrelos, que arrancan el jueves 2 de julio, a las 22:00 horas, con la actuación de Deep Purple.

Será este próximo jueves, 25 de junio, y la fórmula será la misma de los últimos años; es decir, habrá la posibilidad de sacarlas tanto de manera presencial como online en dos turnos, uno de mañana y otro de tarde.

El turno de mañana será de 09:00 a 14:00 horas, y se venderán 2.000 entradas en las taquillas de Castrelos y 500 a través de la página web del Concello. El de tarde se abrirá a las 16:00 horas hasta las 21:00 horas y se podrá acceder al mismo número de entradas: 2.000 presenciales y 500 online.

Las reservas son nominativas, por lo que deberá presentarse el DNI para adquirirlas. Cada persona podrá comprar un máximo de 4 entradas y habrá que presentar tantos DNI como entradas se quieran.

Conciertos de Castrelos 2026

Deep Purple : 2 de julio.

: 2 de julio. Molotov : 16 de julio.

: 16 de julio. Coral Casablanca : 18 de julio.

: 18 de julio. Ópera Carmen : 24 de julio.

: 24 de julio. Chayanne : 30 de julio.

: 30 de julio. As noites de Zarzuela : 1 de agosto.

: 1 de agosto. Abraham Mateo : 7 de agosto.

: 7 de agosto. Ópera Nabucco : 9 de agosto.

: 9 de agosto. The Corrs : 11 de agosto.

: 11 de agosto. Viva Suecia : 14 de agosto.

: 14 de agosto. Iván Ferreiro : 15 de agosto.

: 15 de agosto. Fnac Life in Vigo, con The Rapants, Fillas de Cassandra, Eladio y los Seres Queridos, y Bea Fernández DJ: 16 de agosto.

Actuaciones infantiles:

La gran aventura del Pollo Pepe : 6 de julio.

: 6 de julio. El traje del emperador : 20 de julio.

: 20 de julio. El payaso Tallarín: 3 de agosto.



