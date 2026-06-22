Vigo calienta motores para los conciertos de Castrelos: esta semana, a la venta las reservas para Deep Purple
El Concello repite la fórmula habitual, con dos turnos, tanto presencial y online, y en cada uno de ellos se despacharán 2.000 y 500 entradas, respectivamente
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Esta semana, el Concello de Vigo pondrá a la venta las reservas para el primer concierto del verano en el Auditorio de Castrelos, que arrancan el jueves 2 de julio, a las 22:00 horas, con la actuación de Deep Purple.
Será este próximo jueves, 25 de junio, y la fórmula será la misma de los últimos años; es decir, habrá la posibilidad de sacarlas tanto de manera presencial como online en dos turnos, uno de mañana y otro de tarde.
El turno de mañana será de 09:00 a 14:00 horas, y se venderán 2.000 entradas en las taquillas de Castrelos y 500 a través de la página web del Concello. El de tarde se abrirá a las 16:00 horas hasta las 21:00 horas y se podrá acceder al mismo número de entradas: 2.000 presenciales y 500 online.
Las reservas son nominativas, por lo que deberá presentarse el DNI para adquirirlas. Cada persona podrá comprar un máximo de 4 entradas y habrá que presentar tantos DNI como entradas se quieran.
Conciertos de Castrelos 2026
- Deep Purple: 2 de julio.
- Molotov: 16 de julio.
- Coral Casablanca: 18 de julio.
- Ópera Carmen: 24 de julio.
- Chayanne: 30 de julio.
- As noites de Zarzuela: 1 de agosto.
- Abraham Mateo: 7 de agosto.
- Ópera Nabucco: 9 de agosto.
- The Corrs: 11 de agosto.
- Viva Suecia: 14 de agosto.
- Iván Ferreiro: 15 de agosto.
- Fnac Life in Vigo, con The Rapants, Fillas de Cassandra, Eladio y los Seres Queridos, y Bea Fernández DJ: 16 de agosto.
Actuaciones infantiles:
- La gran aventura del Pollo Pepe: 6 de julio.
- El traje del emperador: 20 de julio.
- El payaso Tallarín: 3 de agosto.