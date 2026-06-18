El Reggaeton Beach Festival cancela todos sus festivales en España, incluido el de Nigrán (Pontevedra)

El Reggaeton Beach Festival (RBF) cancela la totalidad de la gira prevista para el verano de 2026, que incluía parada en Nigrán (Pontevedra), y anuncia el cese de sus operaciones, al constatar que "la estructura operativa y financiera de la compañía ya no permite afrontar con las garantías necesarias la organización y desarrollo de una gira de estas dimensiones".

En un comunicado remitido a Europa Press, la organización ha explicado que la decisión ha sido adoptada por la dirección del festival tras analizar la situación global del proyecto. La nueva administración de la sociedad gestora ha señalado que, tras revisar la situación de la empresa, ha constatado la existencia de circunstancias económicas, financieras y operativas que afectan de forma significativa a la viabilidad del proyecto.

"Como consecuencia de esta situación, la sociedad no se encuentra en disposición de continuar con la gira de 2026 ni de mantener la actividad operativa necesaria para celebrar los eventos previstos", asegura la organización, que insiste que, a pesar de la "gran acogida de esta edición", la situación actual "hace imposible seguir adelante con la gira 2026".

Los festivales cancelados se iban a celebrar en Alicante, Tenerife, Barcelona, Madrid, Mallorca, Santander y Nigrán. La organización ha reconocido la "decepción" y las consecuencias que la cancelación tendrá para asistentes, artistas, instituciones, patrocinadores, proveedores y colaboradores que habían depositado su confianza en la edición de 2026.

RBF ha indicado que actualmente se encuentra gestionando las consecuencias económicas, contractuales y administrativas derivadas de esta situación y ha avanzado que, en los próximos días, comunicará a través de sus canales oficiales las instrucciones y procedimientos dirigidos a los distintos colectivos afectados.

"A pesar de este difícil desenlace, la organización quiere expresar su agradecimiento a la comunidad que hizo posible el crecimiento de Reggaeton Beach Festival y pedir disculpas por el impacto que esta situación pueda generar. Durante ocho años, RBF formó parte de la historia reciente de la música urbana en España y Europa. Nos quedamos con el recuerdo de miles de momentos compartidos, con la energía de un público extraordinario y con el orgullo de haber contribuido al crecimiento de una cultura musical que hoy forma parte del panorama global", concluye el comunicado.