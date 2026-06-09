Nuevo hito en Vigo: O Marisquiño acogerá la final de la competición mundial de los mejores DJs de España y Portugal

El festival O Marisquiño de Vigo será sede por primera vez de la final ibérica de DMC Cedida

Del 6 al 9 de agosto, Vigo celebrará su tradicional festival O Marisquiño, que transformará la ciudad en un gran escenario al aire libre dedicado a los deportes y a la cultura urbana. Toda la programación de O Marisquiño 2026 será de acceso gratuito.

Una de las principales novedades de este año es que O Marisquiño será, por primera vez, sede de la Final Ibérica de DMC, la competición mundial de referencia para DJs. Este evento reunirá en Vigo a los mejores DJs de España y Portugal en las categorías Scratch, Classic y Open.

O Marisquiño, sede de la final ibérica de DMC

El festival O Marisquiño de Vigo será sede por primera vez de la final ibérica de DMC Cedida

El festival O Marisquiño volverá a dar un salto importante en su programación musical al convertirse por primera vez en sede de la Final Ibérica de DMC, la prestigiosa competición internacional de DJs y referente absoluto del turntablism (una disciplina basada en el uso creativo de los platos como instrumento musical).

La cita reunirá en Vigo a DJs procedentes de España y Portugal el domingo 9 de agosto, dentro del propio festival, consolidando a O Marisquiño como un punto clave de encuentro entre deporte urbano, arte y cultura hip hop. La llegada de DMC Iberia refuerza la vertiente musical del evento, incorporando una disciplina donde los platos de vinilo son un instrumento.

La competición se estructura en tres categorías:

DMC Scratch : centrada en scratch puro sobre los platos

: centrada en scratch puro sobre los platos DMC Classic : exhibición de seis minutos para construir una rutina capaz de sorprender al jurado y al público

: exhibición de seis minutos para construir una rutina capaz de sorprender al jurado y al público DMC Open: categoría freestyle con sesiones de doce minutos en la que los DJs pueden desarrollar propuestas más personales

Los participantes serán seleccionados previamente mediante una fase online para España y Portugal, con un total de con 8 plazas en la categoría Scratch, 6 en Classic y 6 en Open. Los ganadores de la final ibérica obtendrán además el pase directo a la gran final del mundial de los DMC World DJ Championships, que se celebrará el 14 de noviembre en Londres, uno de los eventos más influyentes de la cultura DJ desde su creación en 1985.

La jornada en Vigo tendrá lugar en el recinto de la playa de Samil, con programación continua desde la mañana hasta la noche. Además de las competiciones, habrá talleres para DJs, demostraciones técnicas, showcases de DJs invitados y entrega de premios.

El jurado estará formado por figuras internacionales, con un alto nivel técnico y artístico, y contará con el apoyo de marcas de referencia del sector como Technics, Ortofon, Magma DJ Bags y Decksaver.

Este hito tendrá lugar dentro de la exclusiva programación que O Marisquiño ofrece este 2026, que incluye ocho disciplinas deportivas, junto a dos modalidades adaptadas, con pruebas puntuables para la World Cup Skateboarding y el circuito FIBA 3x3. La cultura urbana completa la programación con conciertos, DJs, batallas freestyle rap y acciones de grafiti. Además, el jueves se celebrará el Family Day, con un programa de actividades dirigido a público infantil y juvenil.