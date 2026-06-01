Cuenta atrás para el Galicia Fest en Vigo: horarios y artistas confirmados al ritmo de Miriam Rodríguez
El festival se celebrará los días 26 y 27 de junio en el Muelle de Trasatlánticos de Vigo y contará con dos horas de espectáculo de uno de los fenómenos de Netflix
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Cuenta atrás en Vigo para una de las grandes citas del verano. El festival Galicia Fest presentó este domingo su cartel y los horarios de los conciertos al ritmo de la música de la cantante gallega Miriam Rodríguez.
El Galicia Fest arrancó la cuenta atrás para su segunda edición en el FoodCourt de Vialia Vigo, que se convirtió en el escenario de "una auténtica fiesta de presentación que reunió a numerosos asistentes", en palabras de la organización.
Y es que la gran protagonista del acto fue Miriam Rodríguez, que ofreció un íntimo concierto en directo. "La artista conectó de forma única con el público, que acompañó cada canción con sus aplausos", afirman sobre el evento celebrado a última hora de la tarde del domingo.
La jornada contó también con una sesión de DJ Arrow, sorteos de regalos exclusivos y numerosas sorpresas. Así, se convirtió en la "antesala perfecta" de lo que se respirará los próximos 26 y 27 de junio en el Muelle de Trasatlánticos de Vigo.
La segunda edición del festival contará con artistas como La Reina del Flow, Coti, Maryland, Miriam Rodríguez, Pablo Lesuit, Sabela, Álvaro de Luna, Juan Magán, Lori Meyers, Taburete, Carla Lourdes, Fredi Leis, Marlena y Vera Fauna.
Horarios Galicia Fest
Sábado 26 de junio
- 16:00 horas: Maryland
- 17:00 horas: Pablo Lesuit
- 18:00 horas: Sabela
- 19:15 horas: Coti
- 20:45 horas: Miriam Rodríguez
- 22:30 horas: La Reina del Flow (dos horas de show)
- 1:00 horas: Jose de Rico
Domingo 27 de junio
- 15:30 horas: Vera Fauna
- 16:30 horas: Carla Lourdes
- 17:30 horas: Fredi Leis
- 19:00 horas: Marlena
- 20:40 horas: Taburete
- 22:30 horas: Lori Meyers
- 00:10 horas: Álvaro de Luna
- 01:30 horas: Juan Magán