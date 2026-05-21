Confirmado: uno de los dúos más míticos de reggaeton actuará en la Festa da Rosa de Mos (Pontevedra)

Mos (Pontevedra) quiere revolucionar su Festa da Rosa con un gran concierto internacional. El Concello ha confirmado este jueves la actuación de uno de los dúos más míticos del reggaeton, que destaca por fusionar los ritmos urbanos con el pop.

El gobierno de Nidia Arévalo ha anunciado que Cali & el Dandee actuarán el próximo 5 de junio en el Pazo de Mos a partir de las 21:00. El concierto será gratuito y será una de las citas musicales de la Festa da Rosa 2026. Además, la actuación forma parte de la programación de los Concertos do Xacobeo.

Los hermanos Alejandro y Mauricio Rengifo se han consolidado como una de las figuras de referencia del pop urbano durante la última década, con más de 7 millones de oyentes mensuales en Spotify y miles de millones de reproducciones en las principales plataformas digitales.

A lo largo de su carrera han publicado alguno de los grandes éxitos de la música latina reciente. Yo te esperaré, Por fin te encontré o Gol son algunos de los temas que han alcanzado millones de reproducciones y una enorme repercusión internacional.

La carrera de Cali & el Dandee también destaca por sus colaboraciones con cantantes de renombre. Luis Fonsi, Sebastián Yatra, Tini, Aitana o Juan Magán son algunos de los artistas que pueden presumir de haber trabajado con el dúo colombiano.

La noche musical se completará con las actuaciones de Carlos Pintor, Dmirón y Pitty. "Una cita que volverá a convertir Mos en uno de los grandes focos musicales del sur de Galicia", ha asegurado la corporación musical en nota de prensa, en la que han asegurado que la "Festa da Rosa continúa creciendo en proyección y capacidad de convocatoria".