Los Premios Martin Códax 2026 ya tienen finalistas: 57 artistas optan a los 'Grammys de la música gallega'

Un total de 57 artistas y proyectos musicales conforman los finalistas en las distintas categorías de los Premios Martin Códax 2026, cuya 13ª edición se celebrará el próximo 27 de mayo en el Pazo da Cultura de Pontevedra.

Este miércoles se ha desvelado el nombre de los finalistas seleccionados por el jurado de esta edición de los premios de la música gallega que, ahora, encaran su fase de votación.

Así, Europa Press informa de que Urko, Keepers y Talesien optan al premio en la categoría de Metal y Heavy; mientras Antía Muíño, Sangre de Muérdago y Zeltia Irevire lo hacen en Canción de Autor/a.

En Blues, Funk y Soul los finalistas son Sabela Cereijo, Allo Negro y Guilherme Zapata; en Electrónica Galician Army, Kike Varela y Loch. En Rock y Punk, Loita Amada, Broken Peach y Stoned at Pompeii; mientras que Hugo Guezeta, Habló Pablo y Lumedollop en Músicas Urbanas.

Lamatumbá, Orquestra Bravú Xangai y La Fórmula compiten en Orquestras, Grupos e Música de Verbena; Alejo Amoedo, Ensemble Alletamento y María Mendoza en Música Clásica e Contemporánea; y Xan Campos 'Amorodios', María Toro y Manuel Cebrián-punctum en Jazz y Músicas Improvisadas.

Al galardón de Pop e Indie optan Nadadora, Montedapena y Michu da Rocha; al de Músicos do Mundo e Mestizaxe Lidia India, Marta Vidal y Abril Fado Atlántico; al de Música Infantil Paco Nogueiras, Ollo Piollo y Golfiños.

En Folk compiten Abril, Alana y Guezos; en Música Tradicional Unto Vello, Donicelas y Carapau; en Bandas de Música Popular Banda de Música Municipal de Celanova, Banda Da Escola Municipal De Música De Oleiros y Banda De Música Xuvenil De Torroso; y en la categoría de Artista Emerxente Raze, Lula Mora y Apolo18.

En el apartado de premios 'Organistrum', que reconocen a las mejores iniciativas vinculadas a la música gallega, en el apartado de Comunicación e Difusión Musical han sido escogidos Galicia En Concierto, A Canle De Rodri Míguez y Fogar dos Festivais; en el apartado de Festivales se ha elegido a Festival Arteficial, Surfing the Lerez y Festival Alternativo Millo Verde; finalmente, en el caso de las salas, la Sala Capitol, La Fábrica de Chocolate y Krazzy Kray!.