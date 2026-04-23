Xoel López presenta este jueves en Vigo su último disco: Interpretará algunos temas y firmará ejemplares

El artista coruñés Xoel López hará una parada en Vigo este jueves para presentar su último disco interpretando algunos temas y firmando ejemplares a los seguidores que decidan acercarse a pasar la tarde con él. La cita será en la Fnac de Vialia, a partir de las 19:00 horas, lugar en el que se podrá profundizar en "Oniria Popular".

Se trata del decimoséptimo álbum de estudio del cantautor gallego, definido como un trabajo "fresco, reflexivo, íntimo y también colectivo" que invita al oyente a "acercarse a su universo personal". En este trabajo, el pop se entremezcla con lo tradicional y lo folclórico.

Xoel López declaró que se trata de un disco "que brota de golpe, no buscado, que aparece sin perseguirlo, como el buen amor".