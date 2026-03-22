Las viguesas Fillas de Cassandra ganan el Premio Mestre Mateo al mejor videoclip

Fillas de Cassandra se alzaron este sábado con el Premio Mestre Mateo al mejor videoclip por la artesanía visual de Hibernarse. O videofilme, una pieza que teje plano a plano la esencia del proyecto.

El galardón, otorgado por la Academia Galega do Audiovisual, se suma al recibido el pasado mes de noviembre en los I Premios da Industria Musical de Galicia, que también reconocieron la identidad visual de Hibernarse.

Más allá del formato musical, la obra se presenta como una creación artística total en la que Sara Faro y María SOA codirigen junto a Santi Iglesias y Sergio 'Steel' un relato que expande el universo del EP, acompañado además por un fanzine, una colección de joyas y otra de bolsos.

Además, el dúo vigués ha anunciado que lanzará el viernes 27 déixate ver, una nueva canción en colaboración con la cantante y compositora Ede, en la que reivindican el espacio público como lugar de encuentro entre amigas.

Su nuevo disco, Tertúlia, verá la luz en abril y se presentará en directo el 9 de mayo en el Recinto Feiral de Pontevedra.