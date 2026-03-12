Nicky Jam se sube a los escenarios en Galicia: actuará el 3 de agosto en el Costa Feira, en Sanxenxo

El festival de música Costa Feira ha anunciado la actuación del reguetonero Nicky Jam el próximo 3 de agosto en Sanxenxo. El estadounidense se suma así a Rusowsky (15 de agosto) y Taburete (20 de agosto) como las primeras confirmaciones de la cuarta edición del evento.

Conforme al comunicado de Costa Feira remitido a Europa Press, el festival, que cuenta con la colaboración de la Xunta de Galicia, ha descrito a Nicky Jam como una "auténtica referencia internacional", siendo su actuación una "oportunidad única" de escuchar su repertorio en directo.

Las entradas, desde 38 euros en el sector denominado como "general", ya están a la venta a través de la página web de la empresa promotora al igual que las de los otros dos conciertos anunciados. A su vez, los siguientes artistas se desvelarán en las "próximas semanas".

Con todo, han destacado que se trata de una iniciativa que genera más de 100 puestos de trabajo durante los tres meses de actividad y, según el comunicado, contribuye al "aumento de la economía local en negocios de hostelería y turismo".