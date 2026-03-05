Viva Suecia, primer grupo confirmado para Castrelos 2026: "¡Viva Vigo, Viva Suecia!

Desvelado el primer nombre del cartel de los "mejores conciertos del planeta". La programación de Castrelos 2026, el mítico auditorio vigués que marcará el ritmo de las noches veraniegas en la ciudad, ha comenzado a tejerse con Viva Suecia, anunciado este jueves por el regidor local, Abel Caballero.

Se sabe que este año será mayor el número de actuaciones previstas. Así, si en 2025 fueron nueve, este 2026 se celebrarán alrededor de una quincena. El cartel incluirá dos óperas y una zarzuela, además del sello vigués de la Coral Casablanca.

Viva Suecia actuará en Castrelos el 14 de agosto y Abel Caballero, regidor olívico, aseguró que fue el céltico sueco Carl Starfelt el que le dio la idea. "Tuvimos miles de peticiones para traer a Viva Suecia, especialmente, cuando Starfelt anotó un gol y el Celta lo compartió con la música de este grupo", contó el primer edil vigués. "Diremos eso de 'Viva Vigo, viva Suecia'", anotó.