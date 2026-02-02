La banda viguesa The Broken Peach conquista una de las emblemáticas salas de Camden, en Londres

Broken Peach ya está a la altura de bandas históricas como Foo Fighters, Radiohead o Måneskin. La banda viguesa protagonizó el viernes 30 de enero un hito histórico en su carrera: su primera actuación en Reino Unido, en la emblemática sala The Underworld de Camden, en Londres.

El director de los músicos vigueses revolucionó uno de los templos del rock londinense, donde se vivió una noche de alta intensidad y una atmósfera propia de sold-out, con un público masivo y "entregado desde el primer acorde". Como ha informado el grupo, hasta la capital británica se trasladaron seguidores desde todas partes del mundo: Alemania, Austria o Estados Unidos.

"La noche se cerró con un éxito total de merchandising, agotando parte del stock y dejando patente la conexión que la banda ya ha establecido con el público fuera de sus fronteras", han asegurado en una nota de prensa, en la que dejan la puerta abierta a realizar más actuaciones en el circuito rock europeo.

The Underworld, situada debajo del histórico pub The World’s End en Camden Town, es una parada obligatoria para los grupos de rock europeos. Su historia está marcada por conciertos que han precedido a la consagración de grandes bandas como Foo Fighters, Radiohead, Placebo, Queens of the Stone Age, The Smashing Pumpkins, Soundgarden, Mötley Crue o Maneskin, entre otros.