Así suena 'saír á fresca', el primer sencillo del nuevo disco de las viguesas Fillas de Cassandra

Las viguesas Fillas de Cassandra han lanzado el sencillo saír á fresca, el primero de su nuevo disco, Tertúlia, y que cuenta con un videoclip rodado en la ciudad olívica en el que participan, entre otras personas, las intérpretes Mireia Oriol, Cris Iglesias y Antonio Durán 'Morris'.

saír á fresca es la carta de presentación del álbum, que verá la luz en el mes de abril y se convierte en una invitación abierta a participar en la Tertúlia, dibujando con claridad el universo del nuevo disco de Fillas de Cassandra, tanto a nivel musical como conceptual.

Desde este viernes, el primer sencillo del disco ya se puede escuchar en todas las principales plataformas digitales y es un adelanto de todo lo que vendrá, como las primeras referencias artísticas (Maruja Mallo, Tamara de Lempicka, Gloria Fuertes y muchas más) que influyen en esta obra, destacan en la nota de prensa remitida a los medios.

El videoclip está dirigido por las propias artistas, Santiago Iglesias y Sergio 'Steel' y rodado en Vigo el pasado mes de diciembre.