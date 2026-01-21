O Rosal (Pontevedra) organiza un concierto en favor de Palestina.

O Rosal busca mover conciencias a través de la música, para ello, organizará en el auditorio municipal un concierto en favor de Palestina. Estará impulsado por el Colectivo Carballas e Baixo Miño con Palestina, la Agrupación Musical do Rosal y por el propio Concello.

La organización avanza una cita, que tendrá lugar el próximo sábado, día 24 de enero -20:00 horas-, "cargada de simbolismo e compromiso social" que busca poner en valor "a cultura, a fraternidade e a defensa dos dereitos humanos".

Javier Alonso estará a los mandos de la dirección musical para que el público, a través del arte, pueda manifestar su apoyo a una Palestina libre y a la construcción de un mundo "máis xusto".

La cita será gratuita, aunque abierta a la aportación voluntaria. La recaudación será destinada a organizaciones o entidades que trabajen en favor de Palestina.