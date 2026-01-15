Vigo prepara los conciertos del verano en Castrelos: Se celebrarán más y habrá una novedad

El auditorio al aire libre de Castrelos acogerá este verano más conciertos y sumará un nuevo género con respecto al año 2025.

Así lo ha desvelado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, en una entrevista en Radio Vigo, donde ha destacado que "las fiestas y el ocio son una parte muy importante de la ciudad y de su economía".

A pesar de no querer adelantar nombres, Caballero ha asegurado que ya tienen "muchos avanzados" y ha puesto una cifra encima de la mesa: serán entre 14 y 15 conciertos este verano, con 2 óperas, igual que el año pasado, y una zarzuela, que será la novedad para 2026, además de la Coral Casablanca.

Hay que recordar que el año pasado Castrelos acogió 9 conciertos (Ana Belén, Gente de Zona, Trueno, Vanesa Martín, The Black Keys, Rozalén, Jason Derulo, UB40 e India Martínez), 2 óperas (La Traviata y Turandot) y la actuación de la Coral Casablanca. Además, la programación se completó con los espectáculos infantiles.