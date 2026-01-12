Vigo se prepara para acoger este sábado el VIII Concurso de Rondallas del Área Metropolitana

El Instituto Ferial de Vigo (Ifevi) acogerá este próximo sábado, 17 de enero, el VIII Concurso de Rondallas del Área Metropolitana, que se celebrará a partir de las 17:00 horas.

En esta edición participarán un total de 17 rondallas, pertenecientes a asociaciones culturales, vecinales y recreativas de distintos municipios del área metropolitana. Este concurso reúne cada año a cientos de rondalleiras y rondalleiros y un público que llenará el recinto para disfrutar de una jornada dedicada a la música tradicional gallega.

El presidente de la Federación de Rondallas del Área Metropolitana de Vigo, Serafín Rodríguez, ha destacado que "este concurso es mucho más que una competición: es una celebración de nuestra identidad cultural, del trabajo colectivo de las rondallas y del enorme esfuerzo que realizan durante todo el año para mantener viva una tradición que forma parte de nuestro ADN como pueblo".

Rodríguez ha subrayado que "cada edición supone un reto organizativo importante, pero también una enorme satisfacción al ver el nivel artístico de las agrupaciones y la respuesta del público, que cada año llena el IFEVI y demuestra que la música tradicional sigue muy viva".

El evento arrancará a las 17:00 horas de forma continuada, con un descanso a las 19:00 horas, en el que se celebrará la presentación del libro Rondallas, coincidiendo con la deliberación del jurado.

Orden de actuación