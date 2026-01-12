Vigo se prepara para acoger este sábado el VIII Concurso de Rondallas del Área Metropolitana
Se celebrará en el IFEVI a partir de las 17:00 horas y participarán un total de 17 rondallas
El Instituto Ferial de Vigo (Ifevi) acogerá este próximo sábado, 17 de enero, el VIII Concurso de Rondallas del Área Metropolitana, que se celebrará a partir de las 17:00 horas.
En esta edición participarán un total de 17 rondallas, pertenecientes a asociaciones culturales, vecinales y recreativas de distintos municipios del área metropolitana. Este concurso reúne cada año a cientos de rondalleiras y rondalleiros y un público que llenará el recinto para disfrutar de una jornada dedicada a la música tradicional gallega.
El presidente de la Federación de Rondallas del Área Metropolitana de Vigo, Serafín Rodríguez, ha destacado que "este concurso es mucho más que una competición: es una celebración de nuestra identidad cultural, del trabajo colectivo de las rondallas y del enorme esfuerzo que realizan durante todo el año para mantener viva una tradición que forma parte de nuestro ADN como pueblo".
Rodríguez ha subrayado que "cada edición supone un reto organizativo importante, pero también una enorme satisfacción al ver el nivel artístico de las agrupaciones y la respuesta del público, que cada año llena el IFEVI y demuestra que la música tradicional sigue muy viva".
El evento arrancará a las 17:00 horas de forma continuada, con un descanso a las 19:00 horas, en el que se celebrará la presentación del libro Rondallas, coincidiendo con la deliberación del jurado.
Orden de actuación
- Rondalla de la Asociación Club Santiaguiño de Guizán – 17:00 horas
- Rondalla de la Asociación Cultural y Musical Rondalla de Pontellas – 17:15 horas
- Rondalla de la Asociación de Vecinos O Galiñeiro de Vincios – 17:30 horas
- Rondalla del Centro Vecinal y Cultural de Valladares – 17:45 horas
- Rondalla del Centro Cultural y Recreativo de Torroso – 18:00 horas
- Rondalla de la Asociación Cultural A Merced de Chain – 18:15 horas
- Rondalla de la Sociedad Cultural, Deportiva y Recreativa Helios de Bembrive – 18:30 horas
- Rondalla de la Asociación Folclórica Airiños da Lagoa de Baina – 18:45 horas
- Descanso del jurado y presentación del libro Rondallas – 19:00 horas
- Rondalla de la Asociación Cultural, Social y Vecinal de Herville – 19:15 horas
- Rondalla de la Asociación O Mosteiro de Pexegueiro – 19:30 horas
- Rondalla Santa María do Porriño – 19:45 horas
- Rondalla del Círculo Cultural y Deportivo Santa Eulalia de Mos – 20:00 horas
- Rondalla de la Asociación Vecinal Cultural y Recreativa San Mamede de Zamáns – 20:15 horas
- Rondalla de la Asociación Recreativa Santa Eulalia de Atios – 20:30 horas
- Rondalla del Centro Social Cultural y Recreativo de Beade – 20:45 horas
- Rondalla Santiago de Parada, del Centro Cultural y Recreativo Parada do Miñor – 21:00 horas
- Rondalla de la Asociación Deportiva y Cultural A Miñoteira de Ventosela – 21:15 horas