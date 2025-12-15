Estos son los primeros confirmados del Festival SonRías Baixas 2026
Todavía falta más de medio año para este evento en Bueu, pero ya se empiezan a desvelar los nombres que formarán parte del cartel
El SonRías Baixas de Bueu calienta motores para su próxima edición, la que se celebrará entre el jueves, 30 de julio, y el sábado, 1 de agosto. Será en el recinto de As Lagoas y ya se han desvelado este lunes los primeros confirmados.
Se trata de LA M.O.D.A., La Pegatina y Hoonine. Según la organización, se pretende reafirmar, con estas propuestas, la identidad del festival, combinando a los grandes favoritos del público con una firme apuesta por el talento emergente. También la idea de que convivan distintas generaciones, estilos y formas de disfrutar la música.
Todavía no se han dado a conocer más nombres, pero desde el festival avanzan que, la próxima edición, combinará "riesgo, nombres consolidados y talento emergente".
Tanto la venta general de entradas como la venta del acceso a la zona de acampada para las tres jornadas del festival comenzarán el miércoles, 17 de diciembre, a las 12:00 horas. Se pueden adquirir a través de sonriasbaixas.info y en Enterticket.es.