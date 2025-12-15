Estos son los primeros confirmados del Festival SonRías Baixas 2026

El SonRías Baixas de Bueu calienta motores para su próxima edición, la que se celebrará entre el jueves, 30 de julio, y el sábado, 1 de agosto. Será en el recinto de As Lagoas y ya se han desvelado este lunes los primeros confirmados.

Se trata de LA M.O.D.A., La Pegatina y Hoonine. Según la organización, se pretende reafirmar, con estas propuestas, la identidad del festival, combinando a los grandes favoritos del público con una firme apuesta por el talento emergente. También la idea de que convivan distintas generaciones, estilos y formas de disfrutar la música.

Todavía no se han dado a conocer más nombres, pero desde el festival avanzan que, la próxima edición, combinará "riesgo, nombres consolidados y talento emergente".

Tanto la venta general de entradas como la venta del acceso a la zona de acampada para las tres jornadas del festival comenzarán el miércoles, 17 de diciembre, a las 12:00 horas. Se pueden adquirir a través de sonriasbaixas.info y en Enterticket.es.