Dani Martín será cabeza de cartel del festival PortAmérica 2026

Dani Martín será uno de los cabezas de cartel del festival PortAmérica 2026. El artista pop llegará a Portas con su Gira Aniversario “25 Pts Años”, un recorrido por su trayectoria artística que está arrasando en todo el país.

Considerado uno de los artistas más influyentes y populares de la música española en las últimas dos décadas, Martín ha dejado una huella imborrable tanto al frente de El Canto del Loco como en su exitosa carrera en solitario. Su capacidad para conectar con varias generaciones y llenar recintos de forma histórica le ha consolidado como una figura imprescindible del panorama musical. Prueba de ello es su reciente hito en Madrid, donde ha ofrecido diez conciertos consecutivos con todas las entradas agotadas, reuniendo a 170.000 asistentes.

La incorporación de Dani Martín se suma a una larga lista de nombres ya confirmados: Hombres G, auténticos iconos del pop-rock español; Rigoberta Bandini; M-Clan; Sanguijuelas del Guadiana; Sexy Zebras; Marina Reche; Niña Polaca; Nortec: Bostich + Fussible (Full Band); Grande Amore; Eladio y Los Seres Queridos; The Rapants; Hey Kid y Alejo, entre otros, conforman un cartel que promete una de las ediciones más potentes del festival.

Abonos

El interés por PortAmérica 2025 también se refleja en la venta de abonos: el 70% ya están agotados, después de que los 10.000 primeros de la fase anticipada se vendieran incluso antes de las primeras confirmaciones. El precio actual es de 75 euros, pero el próximo 17 de diciembre ascenderá a 90 euros.

Los abonos pueden adquirirse a través de la web oficial del festival: portamerica.es.

Cartel del festival Portamerica

Gastronomía

Pero PortAmérica es mucho más que música. las gastronomía juega un papel portagonista. Y en cuanto a lo gastronómico, e festival avanza los primeros nombres del ShowRocking, su espacio gastronómico comisariado por Pepe Solla (Casa Solla, Poio). En 2026 contará con la participación de Paco Roncero (Paco Roncero, Madrid), Maca de Castro (Maca de Castro, Alcúdia), Iria Espinosa & Luis Veira (Árbore da Vieira, A Coruña), Camila Ferraro (Sobretablas, Sevilla) y Lucía Grávalos (Desborre, Madrid). Sin duda, una selección de ches muy reputados. Entre ellos se acumulan 5 estrellas Michelin, 1 estrella verde y 1 distinción Big Gourmand.

Por otro lado, de cara a la facilitar los desplazamientos, un año más, la organización ofrece a sus asistentes la comodidad de contar con líneas de autobús de ida y vuelta desde seis de las principales localidades gallegas, con una variedad de horarios disponibles. Los interesados podrán desplazarse al festival desde: A Coruña, Santiago de Compostela, Pontevedra, Cambados - Vilagarcía y Vigo.