Así será el Invernia Fest de Pontevedra, un nuevo festival de rock y pop Concello de Pontevedra

Pontevedra contará con un nuevo festival de música que, en este caso, quiere cambiar la idea de que el verano es temporada alta para la música, y demostrar que el invierno también puede serlo.

Se trata del Invernia Fest, impulsado por el pentacampeón del mundo de triatlón Javier Gómez Noya y el empresario hostelero Fernando Fernández Pidal, propietario de Los 3 Monos.

El Invernia Fest se celebrará en el Recinto Ferial de Pontevedra los días 6 y 7 de febrero y los organizadores han destacado que estas instalaciones permiten disfrutar de un evento en estas fechas, ya que es un espacio climatizado que permite disfrutar de la música incluso con lluvia o temperaturas bajas.

El cartel está compuesto por grupos como Efecto Mariposa, inmerso en la gira de su 25 aniversario, La Fuga, Obús, Sôber y Agoraphobia entre los confirmados. A estos se unen dos bandas tributo, a Red Hot Chili Peppers y Guns N' Roses y grupos locales de Pontevedra, como Liorta, del propio Gómez Noya, y Chroma, además de un DJ de la ciudad.

La programación se extenderá desde la tarde del viernes hasta la madrugada del sábado, con una jornada completa este segundo día desde la hora del vermú.

Invernia Fest se estrenará incluyendo una zona de food trucks con una oferta culinaria de lo más variado. También habrá zonas habilitadas con música de DJs para que el público no "descanse" mientras se hacen las pruebas de sonido de los grupos.